Koronavirüs ‘önlemi’(!) Kamera var, görevli yok

YENİDÜZEN’in, hastanede kurulan ‘karantina’ servisine ilişkin görüntü ve bilgi alma talepleri de geri çevrildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Hastanedeki durumun ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Haberler yanlış yansıtılıyor, ben görmeden görüntü alınmasına izin vermiyorum” dedi.

Devrim DEMİR

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük bir korkuya neden olan korona virüs salgın ile ilgili Kıbrıs’ın kuzeyinde de ‘önlem alma çabaları’ sürüyor.

Koronavirüs salgınına önlem için havaalanı ve bazı geçiş noktalarına ‘termal’ kamera takılsa da, havaalanı dışında yerleştirilen kameraların ‘görevli’ olmadığı için devre dışı olduğu öğrenildi. Limanlarda ise kamera dahi yok…

Sağlık Bakanlığı korona virüsle ilgili Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kurulacağı ifade edilen Karantina merkezini, ‘teknik donanım yetersizliği’ gerekçesiyle Nöroloji bölümüne aktardı.

YENİDÜZEN’in, hastanede kurulan ‘karantina’ servisine ilişkin görüntü ve bilgi alma talepleri de geri çevrildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Hastanedeki durumun ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Haberler yanlış yansıtılıyor, ben görmeden görüntü alınmasına izin vermiyorum” dedi.

Havaalanı ve geçiş kapılarının bazılarına ‘termal’ kamera takıldığı gözlemlenirken, havaalanı dışında geçiş kapılarına yerleştirilen kameraların görevli olmadığı için devre dışı olduğu öğrenildi.

Lefkoşa’nın en işlek geçiş kapılarından biri olan Lokmacı Geçiş Kapısını kullanan vatandaşlar ise dünya genelinde ölümcül olan salgının tedirginlik yarattığını, tedbir amaçlı da olsa geçiş kapılarında, hem vatandaşlar hem de çalışanlar için ciddi önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Kamera takıldı, devre dışı…

Korkutan salgınla ilgili geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı açıklama yaparak korona virüsü ile ilgili havaalanına termal kamera ve izolasyon odası kurulma çalışmalarının başladığını duyurmuştu.

Lokmacı Geçiş Kapısına da kamera yerleştirilirken, kameranın devre dışı olduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, görevli olmadığı gerekçesi ile kameranın kullanımda olmadığı öğrenildi.

Geçiş kapılarında çalışan görevliler için de ek bir önlem alınmazken, vatandaşlar gözle görülür bir önlem alınmadığından yakındı.

Pilli hastaneden görüntü alınmasına izin vermedi…

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantina merkezi kurulduğunu açıkladı, buna karşın hastanedeki çalışmalar hala tamamlanmadı.

Bölüme bina dışından girişin sağlanacağı yerde çalışmalar sürerken, yerinde görüntü almak isteyen YENİDÜZEN’e Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmedi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren bakan Ali Pilli, “Hastanedeki durumun ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Haberler yanlış yansıtılıyor, ben görmeden görüntü alınmasına izin vermiyorum” dedi.





Kara geçiş noktalarında da ‘tedbir’ talebi

Fırat Yapıcıoğlu: “Ek bir tedbir görmedim”

“Sürekli geçiş kapılarını kullanan biriyim. Salgın hastalığın yayıldığı günden bugüne kapılarda her hangi ek bir tedbir alındığını görmedim. Ercan Havaalanı’nda gerçekleşen uygulama, geçiş kapılarında da yapılmalı. Değişik ülkelerden yüzlerce insan her gün giriş çıkış yapıyor. Sağlık Bakanlığı ve yetkililer daha ciddi gözle görülür önlemler almalı.”

Hasan Karaöz: “Yeterli tedbir alınmadı”

“Geçiş kapılarını sıklıkla kullanan biriyim. Yeterli tedbir alınmadığını gözlemledim. Salgın bizde korkutucu boyutta olmasa da ciddi tedbirler alınmalı diye düşünüyorum.”

Mehmet Naneci: “Güneyde sonuçların negatif çıktığını duyurdular, tedirgin değilim”

“Ülkemizde ve Kıbrıs’ın güneyinde hastalıkla ilgili tehdit unsur bir şey olmadığını düşünüyorum. Tedirgin değilim çünkü güneyde sonuçların negatif çıktığını duyurdular. Geçiş kapılarını kullanan biriyim.”

Anka Imthova: “Lokmacı Geçiş Noktası’nda kamera takılı ancak devre dışı”

“Tedbir amaçlı da olsa bir önlem alınması gerekmekte. Geçiş kapılarını her gün işim gereği kullanıyorum ve bu çok riskli bir durum. Yüzlerce farklı ülkeden insanlar bu kapılardan giriş çıkış yapmakta. Lokmacı Geçiş Kapısında kamera takılı ancak devre dışı. Hayatımız tehlikede olmasa da bu salgın riski sona erene kadar yoğunluğun yaşandığı kapılarda tedbirlerin arttırılmasını bekliyorum.”

Lokmacı Geçiş Noktası’na kamera yerleştirilmesine karşın, kameranın devre dışı olduğu öğrenildi



