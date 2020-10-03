“Koronavirüs bulaştırıcılık sayısı düşüyor”

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Estitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu, ülkede koronavirüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren “R 0 ” değerinin 1.45’e düştüğünü açıkladı.

Bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteren R 0 değerinin, ülkedeki vaka sayısı, asemptomatik vakalar, hastalığı hafif ve ağır geçirenler, ölenler ve iyileşenler dikkate alınarak hesaplandığı ifade ediliyor.

Bu çalışmaya imza atan grup araştırmacıları, Prof. Dr. Evren Hınçal, Yrd. Doç. Dr. Bilgen Kaymakamzade ve Nezihal Gökbulut, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, 2 Ekim 2020 tarihi itibarı ile R 0 değerinin 1.45 seviyesine gerilediğini belirtti.

Açıklamada, bu değerin 1 Temmuz açılımı ile 2.06’ya çıktığı, 22 Eylül itibarı ile düşüşe geçtiği ve 2 Ekim 2020 tarihinde de 1.45 olarak belirlendiği kaydedildi.

R 0 değeri ile yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Evren Hıncal; “9 Mart 2020 tarihinden itibaren Covid-19 salgınını SEIR modeli ile takip ediyoruz. Salgının ikinci aşaması olan 1 Temmuz açılımı ile salgında temel bulaşıcılık sayısı olarak bilinen R 0 değeri KKTC’de 2.06’ya ulaştı. 22 Eylül itibarı ile düşüşe geçen R 0 değeri, 2 Ekim 2020 tarihinde 1.45 olarak belirlendi. Alınan tedbirlerin ve halkın bu tedbirlere uymasının sonuç verdiğini görmekteyiz” dedi.

Şanlıdağ: “22 Eyül’den sonra R0 değerinin düşeceğini öngörmüştük...”

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Ensitütüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu’nun yürüttüğü çalışmalarda ülkenin R0 değerinin 22 Eylül itibarı ile düşüşe geçeceğini ön görmüştük. Yapılan hesaplamalarda, 15 Eylül 2020 tarihinde ülkemize ait R0 değeri 2.06 olarak belirlendi ve bu değer bir kişinin virüsü 2 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyordu. Modele göre alınan tedbirler ve halkın kurallara uyması ile birlikte vaka sayılarında ve R0 değerinin düşeceği öngörümüzü yaptığımız yeni hesaplamalarda doğruladık.”

R0 değerinin, virüsün kaç kişiye bulaşabileceği konusunda bir fikir verdiğini ifade eden Şanlıdağ, “Bunun yanı sıra salgın sırasında alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğunu da ortaya koyuyor. Bu bağlamda tedbirlere uyulması büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.