Koronavirüs, askeri bölgelerdeki kazıları da etkiledi…

Koronavirüs (COVID 19) nedeniyle alınan bulaşmayı önleyici tedbirler nedeniyle, Kıbrıs’ın kuzeyindeki askeri bölgelerdeki kazıların da etkilendiği öğrenildi.

Edindiğimiz bilgilere göre, askeri bölgelerde planlanmış ziyaretler ve kazılar, COVID 19’a karşı alınan önlemler çerçevesinde yapılamıyor…

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın girişimleri sonucunda Kayıplar Komitesi’nin askeri bölgelere kazılara yönelik araştırma-inceleme ziyaretleri ve kazıları kolaylaştırıcı uzlaşmalar sağlanmıştı.

Koronavirüsün vurduğu Kıbrıs’ta bu yıl için Kayıplar Komitesi’ne 30 yerde kazı yapma izni verilmişti ve bunlardan on kadarına gidilemedi.

Bir okurumuzun biz eve Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermiş olduğu Lefkoşa Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki küçük kiliseciğin dışındaki gömü yerini ziyaret ederek burayı kazı maksadıyla incelemek için izin de sağlanmış ancak buna ziyaret de gerçekleştirilememişti…

Aynı şekilde geçtiğimiz yıllarda “Derinya’nın gözyaşları” başlıklı yazılarımızda anlattığımız, Derinya katliamında öldürülmüş bulunan kadınlar ve çocuklar ile yaşlı Kıbrıslırumlar’ın olası gömü yeri için de ziyaret yapılamadı. Aşağı Derinya’da askeri bölge içerisinde bulunan bu olası gömü yeriyle ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda da bir “kayıp” yakınıyla yaptığımız bir röportajı yayımlamıştık…

DİĞER KAZILARA DEVAM…

Kayıplar Komitesi’nin sivil bölgelerdeki kazıları ise kesintisiz biçimde devam ediyor. Adamızın her iki tarafında yürütülmekte olan kazılarda her iki toplumdan da arkeologlar kazı ekiplerinde birlikte emek veriyorlar.

Kozanköy’de (Larnaka dis Lapityu) yürütülen ve iki “kayıp” Kıbrıslıtürk’ün gömü yerinin bir gaminide aranmakta olduğu kazıda herhangi bir ize rastlanmadığı ve kazının tamamlandığı öğrenildi. Kazı ekibinin bundan sonraki kazısı ise Mia Milya’da (Haspolat) olacak – Haspolat’ta bazı Kıbrıslırum “kayıp” askerlerin olası gömü yeri için çalışma yapılacak.

Kayıplar Komitesi kazı ekipleri halen Güngör’de (Kutsovendi) Templos’ta (Zeytinlik), Maratovuno’da (Ulukışla), Aşşa’da (Paşaköy), Lapta’da, Strovulos ve Pomo’da kazı yürütüyor.

Kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.



Pomo'daki kazılardan görünüm...

“Facebook Soykırım’ı inkar eden içerikleri yasaklayacak…”

Facebook, Holokost'u (Soykırım’ı) reddeden veya tahrif eden içeriği yasaklamak için nefret söylemi politikasını güncellediğini açıkladı.

Karar, CEO'su Mark Zuckerberg'in teknoloji web sitesine verdiği röportajda Recode'un Holokost inkarını derinden saldırgan bulmasına rağmen Facebook'un bu tür içeriği silmesi gerektiğine inanmadığını söylemesinden iki yıl sonra geldi.

Guardian'ın haberine göre Yahudi kökenli olan Zuckerberg Pazartesi günü bir Facebook gönderisinde, "İfade özgürlüğü için ayakta durmakla Holokost'un dehşetini en aza indirgemek veya inkar etmenin neden olduğu zarar arasındaki gerilimle mücadele ettim" dedi ve ekledi:

"Nefret söylemi üzerine daha geniş politikalarımız olduğu gibi, Yahudi karşıtı şiddette bir artış olduğunu gösteren veriler gördükçe kendi düşüncem de gelişti."

Facebook boykot edilmişti

Sosyal medya şirketi, bu yılın sonlarından itibaren, Holokost ile ilgili terimleri arayan insanları ya da inkarını platformdan uzakta güvenilir bilgilere yönlendireceğini söyledi.

Dünya Yahudi Kongresi ve Amerikan Yahudi Komitesi bu hareketi övdü. Grup, "Birkaç yıldır Dünya Yahudi Kongresi, Facebook'un Holokost inkar içeriğini platformundan kaldırmasını savundu" dedi.

Sivil haklar grupları, sosyal medya şirketlerine platformlarında nefret söylemine karşı hareket etmeleri için baskı için bu yılın başlarında yaygın bir Facebook reklam boykotu düzenlemişti.

Almanya'ya Karşı Yahudi Materyal İddiaları Konferansı da Facebook'u Holokost inkar içeriğini yasaklamaya teşvik etti ve Zuckerberg'i #NoDenyingIt sosyal medya kampanyası aracılığıyla hayatta kalanlarla buluşmaya çağırdı.

Ağustos ayında Facebook, bazı antisemitik komplo teorilerini ve klişeleri yasakladı.

"Biraz zaman alacak"

Bir blog gönderisinde şirket, ABD'de 18-39 yaş arası yetişkinlerin neredeyse dörtte birinin Holokost'un bir efsane olduğuna, abartıldığına veya emin olmadıklarına inandıklarını belirten yakın tarihli bir ankete atıfta bulundu.

Şirket, yeni politikalarının uygulanmasının "bir gecede gerçekleşmeyeceğini" söyledi.

"Bu politikaları ihlal edebilecek bir dizi içerik var ve incelemecilerimizi ve sistemlerimizi yaptırım konusunda eğitmek biraz zaman alacak" açıklaması geldi.

Son yıllarda Facebook, Radikal Sağın Analiz Merkezi gibi kuruluşların aşırı sağ araştırmalarına fon sağladı.

(GUARDIAN’dan aktaran BİANET.ORG – 14.10.2020)