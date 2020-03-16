Koronanın Eğitime Yansıması

Koronavirüs, dünyayı etkisi altına alan önemli bir salgın… Elbette ki böylesi dönemlerde tıp otoritelerinin söylediklerini harfiyen uygulamak kaçınılmazdır. Çünkü esas olan bireyin sağlığı, onun yaşamda tutma gayretidir.

Salgın bir hastalıkla mücadele etmenin en önemli unsuru izolasyon altında yaşamak, kalabalık ortamları minimize etmektir. Bu anlamda da akla gelen ilk şey, salgın riski ortadan kalkana kadar en kalabalık sosyal ortamlardan birisi olan okulların faaliyetlerini askıya almak yani örgün eğitime ara vermektedir. Öyle de oldu…

Hiç kuşku yok ki bu durum ciddi eğitim kayıplarını da beraberinde getirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığından öğretmen sendikalarına, velilerden öğretmenlere sistemdeki tüm kesimlerin eğitim kayıplarını minimize etmek için ellerinden gelen her çabayı ortaya koymakta kararlı oldukları da açıkça görülmektedir.

İşte tam bu noktada uzaktan eğitimin önemli bir ihtiyaç olduğunu fark ettik… Çünkü uzaktan eğitim zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretmenin okula ya da herhangi bir toplu ortama gitme zorunluluğu olmaksızın bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir sistemdir. Dahası uzaktan eğitim;

Öğrenci merkezlidir.

Fırsat eşitliği sunar.

Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

En geniş öğrenci kitlesine ulaşır.

Zaman ve mekandan bağımsızdır. Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.

Gelişmiş araçlarla ders işleme imkanı sağlar.

Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için vazgeçilmezdir.

Her bir öğrencinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.

Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.

Yüz yüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.

Öğrencilerin internet erişimi olan her hangi bir yerden istedikleri kalitede eğitim almalarına olanak sağlar.

Uzaktan eğitime hazır mıyız?

Ne yazık ki hayır… Bunun temelde iki nedeni var aslında. Birincisi, öğrenci sayısı üzerine kurgulanmış bir yükseköğretim yapılanmamızın varlığıdır. Biz öğrencinin bu ülkede olması koşuluyla yükseköğretimde gelir elde ettiğimiz için üniversitelerimizin bu yönlerini geliştirmelerini teşvik etmedik hatta engelledik. İkincisi de ortaöğretimdeki geleneksel anlayışa öylesine sıkı sıkıya bağlıyız ki yeni bir yapıyı sisteme dahil etme kaynak ve enerjimiz olmadığı gibi tahammülümüz de yok diyebilirim.

Peki, ne yapmalıyız?

Zararın neresinden dönülürse kârdır anlayışıyla hareket edip özellikle üniversite öncesindeki tüm eğitim kademelerinde uzaktan eğitim alt yapısının kurulması projelendirilmelidir. Yükseköğretimde ise en azından ikinci üniversite okumak isteyenler için uzaktan eğitim kapısı aralanmalı, yükseköğretimi sadece öğrenci sayısı üzerinden hesaplarla idare eden anlayıştan uzaklaşmalıyız.

Yeni Nesil Öğrenme

Yeni Nesil Meslekler

Yeni nesil gençler, geleceğe giden yolda bir üniversite diplomasının işe yarayacağına ve diploma sahibi olmanın kendilerine saygın bir yaşam sunacak bir işi garanti edeceğine inanmıyorlar. Ayrıca diploma sahibi olmaya giden yolun, onları kendilerine ilginç gelen konulardan uzaklaştırdığını yaşayarak görüyor ve bunlardan vazgeçmek için katlanacakları özverinin de elde edecekleri sonuca değmeyeceğini düşünüyorlar.

Yeni nesil mesleklerle değişen 5 şey:

Yüksek hızlı mobil internet, yapay zeka, büyük veri analitiği ve bulut teknolojisi yakın geleceğimizin en önemli çalışma alanları olacak. Küresel olarak büyük firmaların bünyelerinde; günümüzde yeni ortaya çıkan meslekler büyük bir hızla artarken, teknolojik eskimeden etkilenen iş kolları da aynı oranda azalıyor. İnsanlar, makineler ve algoritmalar arasındaki işbölümü hızla değişiyor İşyerinde yeni görevler yeni becerilere olan talebi arttırıyor Hepimizin yaşam boyu öğrenici olması gerekecek.

Bir Resim, Bir Mesaj

Dıştan Bitirme

Sistemimizde hâlâ dıştan bitirme var. Oysa çağdaş eğitim sistemlerinde yaşam boyu öğrenme ve uzaktan eğitim diye bir şey var. Bu konuya kafa yorma zamanı gelmedi mi?