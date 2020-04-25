Bilim dünyası ‘corona‘ aşısı geliştirmenin mümkün olamayacağından endişeleniyor. Bu nedenle dünya kalıcı Covid-19 tehdidiyle yaşamaya alışmak zorunda kalabilir.

Britanya’da hükümetin sağlık danışmanı epidemiyoloji profesörü Christopher Whitty dün virüse karşı bir bağışıklık geliştirmenin mümkün olamayacağını gösteren endişe verici kanıtlar olduğunu açıklayarak şunları söyledi: “Yanıtını bilmediğimiz soru şu; virüse karşı doğal olarak bağışıklık kazanmak mümkün mü, eğer mümkünse ne kadar süreliğine? Mümkün değilse bu, bir aşı geliştirmeyi imkansız kılmaz ancak olasılığı azaltır. Bu soruların cevabını henüz bilmiyoruz.”

Whitty diğer corona virüsü türlerinde kazanılan bağışıklığın hızlı şekilde azaladığına dair kanıtlar olduğunu da sözlerine ekledi.

Profesör, ayrıca kızamık gibi bir kez yapıldığında ömür boyu koruyuculuk sağlayan bir aşının yeni tip corona virüsü için bulunamayabileceği konusunda da uyardı.

Aşı konusunda başarı garantisi vermenin mümkün olmadığını söyleyen Whitty “Her enfeksiyon hastalığı için aşı geliştirmeye çalışılır ancak her seferinde başarılı bir aşı bulunamaz” dedi.

DSÖ de uyarmıştı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bugün yaptığı açıklamada da virüse karşı bir bağışıklık kazanılabildiği yönünde henüz delil olmadığı belirtilmişti. Açıklamada corona virüsünden iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir Covid-19 enfeksiyonundan korunduğuna dair bir kanıt bulunmadığı da ifade edilmişti.

DSÖ, bu nedenle bazı ülkelerin Covid-19’u atlatan kişilere ‘bağışıklık pasaportu’ veya ‘risksiz sertifikası’ verme kararına karşı uyarıda bulunmuş, böyle bir uygulamanın salgının yayılma riskini artırabileceğine dikkat çekmişti.

‘Virüs kalıcı bir tehdit olabilir’

Imperial College London’dan küresel sağlık profesörü David Nabarro da 18 Nisan’da, dünyanın bir aşı geliştirilememesi ihtimalinin farkında olması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

“Her virüs için başarılı ve güvenli bir aşı bulunamaz” diyen profesör şunları söylemişti: “Bazı virüsler için aşı geliştirmek çok ama çok zordur. Bu nedenle yakın gelecekte bu virüsün hayatımızda kalıcı bir tehdit oluşturduğunun farkında olarak yaşamanın yollarını bulmaz zorunda kalacağız.”

Aşı bulunamayacağı konusundaki endişelerin diğer bir kaynağı ise şimdiye kadar var olan herhangi bir corona virüsü tipi için, ABD ya da Britanya’da onay almış bir aşı geliştirilememiş olması