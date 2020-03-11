Korona temizliği başladı

Ülkede ilk kez koronavirüs görülmesinin ardından dün hakim olan panik havası dinmeye başladı. Dünden itibaren başlayan temizlik çalışmaları bugün de sürüyor.

Belediyeler, okul ve toplumsal yaşam alanlarında dezenfekte temizlik yapılıyor.

Bu doğrultuda okullarda da dezenfekte çalışmaları başladı...

12.48 Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu, Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla kararlar aldı.

Hükümetin aldığı önlemlere paralel alınan önlemler arasında tüm belediyelerde ilaçlama ve temizlik çalışmalarının artırılması; tüm etkinlikler ve ziyaretlerin ertelenmesi veya iptali var.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar, Yürütme Kurulu, kültürel etkinliklerin ve 18-24 Mart arasında her yıl Belediyeler tarafından yapılmakta olan yaşlılarla ilgili etkinliklerin ertelenmesine karar verdi.

Önlemler arasında “Türkiye ve üçüncü ülkelere yapılacak programlanmış ziyaret ve çalışmalarının iptal edilmesi; temizlik, ilaçlama, haşere ile mücadele hizmetlerinin sıklaştırılması, toplu taşıma araçlarının hijyen denetimi ile ilgili her Belediyenin kendi sınırları içerisinde yapılacak çalışmalarda yer alması; eğlence ve dinlence yerleri, alış-veriş merkezleri gibi toplu kullanım alanlarının temizlik ve sağlıkla ilgili denetimlerinin artırılması” da yer alıyor.

12.25 Lefke’de tedbir amaçlı temizlik

Korona virüsüne karşı Lefke Belediyesi sağlık ekipleri de bir dizi önlemler almaya başladı.

Belediye, Korona Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla ilaçlamalar yapıyor. Belediye sınırları içerisinde yoğun olan yerler, Okullar, Devlet daireleri, Bankalar, Otobüs durakları, Restoran önleri, Eczane önleri ve Market önleri gibi birçok yer ilaçlanıyor.

12.20 CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kriz yönetmenin birinci koşulunun paniği önlemek olduğunu, “Panik, bu süreçte görebileceğimiz zararı azaltmaz, hatta artırabilir” dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Erhürman, Korona virüsü önlemleri kapsamında ayrı toplantılar yerine sürecin bir bütünlük içerisinde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

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12.18 Dereboyu'nda sessizlik hakim...

Dereboyu caddesi koronavirüs vakası sonrası sessizliğe büründü. Lefkoşa'nın işlek caddelerinden biri olarak bilinen Dereboyu'nda kafeler ve restoranlar boş kaldı.

11.55 Pilli : Bunu da atlatırız

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT'de konuştu: Karantinada bir kişi var. Başka biri yok. Biz dünya sağlık örgütünün uyguladığı çalışmalarla mücadele ediyoruz. Gereken önlemleri alıyoruz. Halkımız bize güvenip, onlar da gerekli bireysel tedbiri alsın. Çok şey atlattık bunu da atlatırız. Şu anda salgın yoktur. 1 kişide görüldü ve durdurmaya çalışıyoruz.

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11.50 Domuzcular Burnundaki Askeri Kantin halka kapatıldı

Öte yandan dün, halkın market ve askeri kantinlere akın etmesi, birçok rafların da boşalmasına neden olmuştu.

Marketler, sabahın ilk saatlerinde raflarını doldurmaya başlarken, Domuzcular Burnundaki Askeri Kantin’ini belirli bir süre halka kapatıldı öğrenildi...

11.45 İskele’de dezenfektan ile ilaçlama başladı

İskele Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün (Covid-19) virüsünün ülkede görülmesinin hemen ardından almaya başladığı tedbirlerini sürdürüyor. İskele Belediyesi bu kapsamında ilk olarak gün içerisinde çok sayıda insanın uğradığı Belediye, İskele Belediyesi Kültür Evi ve İskele Atatürk Kültür Merkezi’ni dezenfektan ile ilaçladı.

Özel koruma giysili ekipler tarafından yapılan ilaçlama işlemi ilk olarak İskele Belediyesi’nden başladı. İskele Belediyesi Başkanlık binası olarak bilinen Ana Bina ve veznenin de bulunduğu Ek Bina dezenfektanla ilaçlandı.

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11.40 Okullarda da dezenfekte çalışmaları başladı... Alsancak İlkokulu, Alsancak Belediyesi tarafından ilaçlandı, dezenfekte edildi..Lefkoşa'da da okullar ilaçlanmaya başlandı.

Alsancak İlkokulu

Şht Tuncer İlkokulu

10.00 Türkiye’den gelen Halk Sağlığı Ekibi, sabahın erken saatlerinde ülkedeki istişarelerine başladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, Türkiye’den gelen Halk Sağlığı Ekibi’nin doktorlara eğitim verdiğini belirtti.

Çaygür, az önce YENİDÜZEN’e aktardığı bilgide, Koronavirüs teşhisi konulan 65 yaşındaki Alman turistin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Dünden buyana ‘şüphe’ veya ‘tedbir’ amaçlı 3 kişiye daha test yapıldığını ifade eden Çaygür, sonuçların negatif çıktığını anlattı.

Çaygür, 65 yaşındaki Alman turistin dışında pozitif hasta bulunmadığını kaydetti.

Oktay ve Koca ile görüşme sonrası TC’den ekip gelecek denmişti

Başbakan Ersin Tatar, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kararlaştırılan tedbirleri açıklamış, bunların arasında Türkiye’den teknik bir ekip gönderileceğini de dile getirmişti.

Tatar, yaptığı açıklamada dün sabah TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de değerlendirmelerde bulunduklarını ve gün içinde teknik bir ekip gönderileceğini dile getirerek, ilerleyen sürede meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda alınan tedbirlerin de güncellenebileceğini söylemişti.

Neler yaşanmıştı?

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir kadın turistte Corona Virüsü (Covid 19) tespit edilmiş, bir dizi önlem uygulamaya girmiş, okullar tatil edilerek, charter uçuşlar durdurulmuştu.

Virüs nedeniyle testi pozitif çıkan Alman kadın turist dışında söz konusu hasta ile temas eden 8 şüpheli gözetim altına alınmıştı. Hastaların 3'ü Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki karantina merkezine getirilirken, 5 hastanın Salamis Otel'de takip edildiği açıklanmıştı.

Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadın turistin Korona Virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, kaldığı otelin yanı sıra, otel personelinin kaldığı lojmanlar ve bu turistin kafilesinde bulunan diğer turistlerin kaldığı oteller de karantinaya alınmıştı.

Karantinaya alınan 3 otelde tarama çalışmaları sürerken, olağan üstü toplanan Bakanlar Kurulu bir dizi karar aldığını açıklamıştı.

Bu kararlar çerçevesinde tüm okullar 16 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilirken, ülkeye yapılacak charter uçuşlar 1 Nisan’a kadar durdurulmuştu.

Okullar, Ercan Havaalanı ve kara geçiş noktaları dahil birçok yerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatılmış, kamuoyunda ise büyük bir panik doğmuştu.

Çok sayıda kişi maske, dezenfektan vb. malzemelerin tedariki için eczane ve marketlere akın ettiği görülmüş, hemen her bölgede trafikte yoğunluk artmıştı…

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