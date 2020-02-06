"KORNALAR SUSMAYACAK"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamasıyla, emirnamenin devam etmesi ve bu çerçevede imarla ilgili belirsiz ortamın sürmesinden” dolayı üyelerinin ve bölge halkının mağdur edildiği gerekçesiyle Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor

14.15 Başbakanlık önünde eylem başlatan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, bakanlıklar önüne çadır kurdu. Başbakan Ersin Tatar'ın kendileri ile görüşmemesini saygısızlık olarak nitelendiren Birlik Başkanı Cafer Gürcafer, , "Bu kadar zamandır eylem yapıyoruz ilk kez arka kapıdan kaçan bir başbakan gördüm" dedi. Gürcafer, eylemin devam edeceğini, "Bu saatten sonra Lefkoşa'da yürünecek yer bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

13.00 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor. Birlik Başkanı Cafer Gürcafer sorunun çözülünceye kadar Başbakanlık önünde bekleyeceklerini açıkladı. Eylemciler açıklama yapılana kadar kornaların susmayacagini belirtti.

12.00 Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçı İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi istemiyle bugün başkent Lefkoşa’da araçlı eylem düzenleyen Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin araç konvoyu, Başbakanlık önüne ulaştı.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, taleplerinin imar planının seçim öncesi hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Gürcafer, Mağusa İskele ve Yeniboğaziçı İmar Planı’nın yayınlanmamasının ve bölge için 2018’de yürürlükte olan emirnamenin bu yılın haziranına kadar uzatılmasının bölgede inşaat faaliyetlerini durdurduğunu söyledi.

SEÇİM YASAKLARI GİRMEDEN…

Başbakanlık önünde bazı basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cafer Gürcafer, taleplerini İmar Planı üzerinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yapılması istenen değişikliklerin seçim yasakları girmeden önce yapılması olduğunu vurguladı.

“EYLEME 600-BİN ARAÇ KATILIYOR”

Bugünkü eylemin Birlik olarak gerçekleştirdikleri eylemlerin en büyüğü olduğunu kaydeden Gürcafer, 600 ile bin arasında aracın eylemde yer aldığını söyledi.

Eylemin boyutunun mevcut durumun verdiği rahatsızlığı yansıttığını ifade eden Gürcafer, mevcut belirsizlik durumda konut satın alma sözleşmelerinin iptali, inşaatların tamamlanmasında gecikmeler, yurt dışında sektörün itibarsızlaşmasının söz konusu olduğunun altını çizdi.

Yıllık konut yapımının yüzde 57'sinin Mağusa ve İskele bölgesinde planlandığını belirten Gürcafer, sektörde faaliyetlerin durmasının 10 binlerce kişinin işsiz kalması anlamı taşıdığını vurguladı.

Gürcafer, mevcut durumda muktesap hak almış yani vize almış projelerin inşaatına dahi başlanamayacağını bunun da bölgedeki faaliyetlerin durması anlamında olduğunu söyledi.

Devletin bazı mülk sahiplerine imar planından kaynaklanacak "mağduriyet " gerekçesiyle tazminat ödemesi ile ilgili olarak Gürcafer, devlet tarafından tarımsal faaliyetlere tahsis edilen araziler için devletin tazminat ödemesinin doğru olmayacağını ancak devletten 20 TL karşılığında satın alınan tarımsal amaçlı arazi müteahhitlere satıldığında rant sağlanmış olacağını kaydetti.

Rantı sağlayanın arkasında durmayacaklarını, bu kesimlerle ilgili yapılması gerekenin yapılmasını istediklerini belirten Gürcafer, bu gibi arazileri satın alıp, planlarını çıkartan müteahhitlerin de tazmin edilmesi gerektiğini savundu.

Gürcafer, bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat miktarı hakkında bir rakamın ellerinde bulunmadığını söyledi. (tak)

10.40 Birlik Başkanı Cafer Gurcafer, yaptıkları eylemin en büyüğü olduğunu belirterek bakanlık önüne 1000 aracın gelmesinin beklendiğini söyledi.

10. 15 Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda toplanan tüm ilçelerden gelen bir çok iş aracı 10:15 sıralarında Başbakanlık önüne doğru harekete geçti.

Eminamenin devam etmesi ve imarla ilgili belirsizliklerden kaynaklanan mağduriyete dikkat çeken Birlik tarafından dün yapılan açıklamada, “İnşaat sektöründe emek veren çalışanların ve bölge halkının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve ülke ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için tüm diyalog kanallarını samimiyetle ve iyi niyetle zorlamamıza rağmen netice alamadığımızı ve gelinen noktada son çare olarak gördüğümüz eylem yoluna başvurmak durumunda kaldık” denildi.

Güvercinlik Kavşağı

Lefkoşa Hidden Garden önü

Görüntü ve fotoğraflar Devrim Demir - Dila Şimşek