Korkutmak için silahını gösterdi!

Mağusa’da Sincan Sokak içerisinde meydana gelen trafik kazasında, H.A (E-27) kazaya karışan Tuğşat Tekiner’i korkutmak için silah gösterdi.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi verdi:

İTHALİ YASAK HAVA TABANCASI İTHAL VE TASARRUF ETMEK, KORKUTMAK MAKSADIYLA TAŞIMAK

03.02.2018 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Sincan Sokak içerisinde H.A. (E-27), kullanımındaki PC 483 plakalı aracıyla yolda seyrettiği esnada, sol tarafından HT 030 plakalı aracıyla kendisine çarptığı gerekçesiyle Tuğşat TEKİNER’e araçta kanunsuz olarak muhafaza ettiği gazlı tabancasını adı edileni korkutmak maksadıyla göstermiştir. Adı edilenin aracında yapılan aramada tabancaya ait olduğuna inanılan birçok saçma ve sıkıştırılmış gazlar, olay mahallinde yapılan aramada ise konu tabanca otların içerisinde atılı vaziyette bulunup emare olarak alınmıştır. H.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.