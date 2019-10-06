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Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Dikmen - Taşkent Anayolu üzerinde bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

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Dikmen - Taşkent Anayolu üzerinde bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Benovit Tsibanda (E-28) yönetimindeki ZPE 273 plakalı araç ile Taşkent istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği bir sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla atıp sağ yan kısmı üzerinde durdu. Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma olmadı.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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