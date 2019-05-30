Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Güzelyurt-Girne anayolu Kalkanlı su piknik alanı önlerinde karşı şeride geçen kiralık araç, kamyonetle çarpıştı, iki kişi yaralandı.
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Güzelyurt-Girne anayolu Kalkanlı su piknik alanı önlerinde dün kamyonet ile kiralık aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza saat 15:00 raddelerinde meydana geldi. 62 yaşındaki Jannick Michallon yönetimindeki ZLL 483 plakalı kiralık araçla Girne istikametine doğru seyrederken, sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen 44 yaşındaki Murat Özbeyit yönetimindeki GL 250 plakalı kamyonet araçla çarpıştı. Kaza sonucu ZLL 483 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 67 yaşındaki Micheline Colas ve GL 250 plakalı kamyonet araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Shoukat Ali, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
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