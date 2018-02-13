Korkutan kaza!...

Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, bugün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Yasin Salan hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

23 yaşındaki Büşra Erdoğan yönetimindeki LV 336 plakalı salon araç ile Yakın Doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solunda bulunan kaldırıma çarptı. Ardından fuar alanını çevreleyen demir korkulukları hasara uğrattıktan sonra takla atıp, ağaca çarpıp durabildi.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Yasin Salan hafif yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Fotoğraflar: Ayşe GÜLER