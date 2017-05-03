Korkutan kaza!

Lefkoşa- Hamitköy ışıklarında bu sabah 8:30’da meydana gelen kazada Arap uyruklu Motasarım isimli şahıs yaralandı. Okmar Market karşısından yolu karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada, üçüncü şerit üzerinden ışıklara doğru gelmekte olan Ferit Çoban yönetimindeki MK 103 plakalı aracın çarpması sonucu Motasarım yere savruldu.

Yaya ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, trafik ışıklarındaki yoğunluk nedeniyle ambulans olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. MK 103 plakalı aracın camına başı çarpan Motasarım, vatandaşların da yardımıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevrede ikamet eden yurttaşlar söz konusu yolda daha önce 2 kez ölümlü kaza meydana geldiğini ve hiçbir önlem alınmadığından yakınırken, yayaların karşında karşıya geçişi için düğmeli trafik ışığı konulmasını istedi.

Bu arada oğlu Kuzey Kıbrıs’ta öğrenci olarak bulunan ve oğlunu ziyarete gelen Motasarım isimli yayanın, ilk nazarda soyadı öğrenilemedi.

FOTOĞRAFLAR: Didem MENTEŞ