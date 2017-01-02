Korkutan kaza

Lefkoşa-Mağusa anayolu Haspolat kavşağı yakınlarında bu akşam meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kaza saat 19.30 sıralarında meydana geldi. 27 yaşındaki Hayrettin Bozkurt, yönetimindeki JJ263 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği esnada, önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan 24 yaşındaki Özer İlhan yönetimindeki MZ 045 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan Bozkurt yönetimindeki araçta yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Ancak aracın ön kısmı büyük hasar gördü. Kaza sonucu hafif yaralanan Hayrettin Bozkurt, hastaneye kaldırıldı.