Korkutan kaza: 2 yaralı

Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde, meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, saat 20:00 sıralarında, Banu Sanver (K-43), yönetimindeki NA 500 plakalı jeep aracı ile 253 promil alkollü içki tesiri altında Alsancak istikametinden Girne istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada Girne Amerikan Üniversitesi çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada çember üzerinde kuzey istikametine doğru dönüşte olan Ata Uğurata (E-30) yönetimindeki KN 358 plakalı salon araca çarpması ile meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle KN 358 plakalı araç takla attı. Kaza sonucu yaralanan Banu Sanver Girne Akçiçek Hastanesi'nde, Ata Uğurata ise Lefkoşa Devlet Hastanesin’de müşahede altına alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.