KORKUNÇ KAZA! YAYALARI EZDi: 2 ÖLÜ

Girne-Güzelyurt Anayolu’nda gerçekleşen trafik kazasında, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir erkek ve bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza; Merit Otel kavşağı yakınlarında kimliği henüz tespit edilemeyen, yaşları 30 ile 40 arasında olan bir erkek, bir kadının yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, Adnan Tokmak isimli sürücünün çarpması sonucu meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamada kaza, saat 02:30 sıralarında, Girne – Güzelyurt Anayolu’nun 8-9 km’leri arasında, Adnan TOKMAK (E-32) yönetimindeki DZ 512 plakalı araç ile Girne istikametine doğru 212 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyrettiği sırada, Merit Otel kavşağına yaklaştığında o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan kimlikleri henüz tespit edilemeyen, yaşları 30-40 arasında biri erkek biri kadın olmak üzere iki şahsa çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu ağır yaralanan her iki kişi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırdığı sırada yolda hayatlarını kaybettiler. Araç sürücüsü Adnan TOKMAK tutuklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis kazada hayatlarını kaybeden iki yayanın kimlik tespiti için halka çağrı yaptı. Korkunç kazada ölen iki kişi hakkında bilgi veren polis, tanıyanların yardımcı olmaları istendi.

HALKIMIZIN DİKKATİNE

BU SABAH SAAT 02:30 SIRALARINDA, GİRNE - GÜZELYURT ANAYOLU ÜZERİNDE MERİT OTEL KAVŞAĞI YAKINLARINDA, BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU, YOLU KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN İKİ YAYA (BİRİ KADIN, BİRİ ERKEK) YAŞAMINI YİTİRMİŞTİR. KAZADA ÖLEN ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEMİŞTİR. KAZADA ÖLEN KADIN ŞAHIS 30-40 YAŞLARINDA, HAFİF KİLOLU, ERKEK ŞAHIS İSE YİNE 30-40 YAŞLARI ARASINDA, ZAYIF VE BUĞDAY TENLİDİR. KAZADA YAŞAMINI YİTİREN ŞAHISLARI TANIYAN KİŞİLERİN POLİSE YARDIMCI OLMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.