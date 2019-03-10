SAAT: 19.30

Polis bugün Ercan - İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki İlter Taşpınar'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Polis açıklaması şu şekilde: Akşam üzeri Ercan - İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan PR 959 plakalı araç sürücüsü İlter Taşpınar (K-27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Ercan-İskele Anayolu üzerinde, Yeniceköy kavşağında meydana gelen trafik kazası korkuttu. Kaza sonucu bir kişi araçta sıkıştı, 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 16.30’da yaşandı.

50 yaşındaki Fatma Yakupoğluları, yönetimindeki GS 918 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, o esnada karşı istikametten gelen 27 yaşındaki İlter Taşpınar yönetimindeki PR 959 plakalı aracın önünü tıkadı.

Yaşanan çarpışma sonucu PR 959 plakalı araç, yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile PR 959 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Umut Çavuşgil kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.