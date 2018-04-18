Korkunç cinayete MÜEBBET

Lefkoşa’nın Haspolat böglesinde 20 Nisan tarihinde üniversite kampüsü içerisinde meydana gelen korkunç kadın cinayeti ile ilgili olarak dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarihi bir karara imza attı.

Mahkeme “imam nikâhlı” eski eşi Gamze Pehlivan’ı 36 kez bıçakladıktan sonra benzin döküp yakarak katleden Suat Aşır’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı açıkladı. Esendağlı kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini ancak işlenen suçun hafifletilecek yanı olmadığını belirtti. Başkan Melek Esendağlı işlenen suça ilişkin olguları özetleyerek sanığın kendisinden ayrılan ve ülkemize çalışmak maksatlı gelen imam nikâhlı eski eşi maktule Gamze Pehlivan’ın peşinden gelerek önce onunla Girne’de barışmak için buluştuğunu ancak Pehlivan’ın kendisini reddedip yanından ayrılmasının akabinde onu öldürmek için plan yaptığını aktardı. Başkan sanığın öldürme planı üzerine önce bıçak aldığını daha sonrada benzin alarak otobüsle makulenin bulunduğu yer olan UKÜ kampüsüne giderek onu bulduğunu söyledi. Başkan Melek Esendağlı sanık ile maktule arasında çıkan tartışma neticesinde sanığın tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile maktulü bıçaklayıp yere düşürdükten sonra canlı iken üzerine benzin döküp yaktığını ve yanar vaziyette iken bıçaklamaya devam ettiğini anlattı.

Başkan Melek Esendağlı işlenen cinayet olayın bir kanın cinayeti olduğunu ve kendisini reddedip ayrılmak isteyen bir kadının düşüncesine aldırış etmeyen sanığın onun sahibiymiş gibi davranıp düşüncesine değer vermediğini ve onu hunharca katlettiğini belirtti. Başkan Esendağlı aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanığa ceza takdir ederken son yıllarda meydana gelen kadın cinayetleri ve kadına şiddet olaylarını da dikkate alarak kamu menfaatine değer veren ceza takdir ettiklerini aktardı. Başkan kararda sanık aleyhine işlemiş olduğu cinayetin ardından olay yerinden kaçmak için bir kişinin aracına bıçak zoru ile binip kaçırma suçunu da dikkate aldıklarını söyledi.

Başkan Melek Esendağlı sanık Suat Aşırı aleyhine getirilen “Taammüden adam öldürme”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Şiddet tehdidi”, “Zorla adam kaçırma” suçlarından heyet olarak oy birliği ile suçlu bulup müebbet hapis cezası olan 40 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

2018 yılı içinde sonuçlanan Gamze Pehlivan cinayet dava kararında sanık Suat Aşır müebbet hapis cezasına çarptırıldı… Peki kaç yıl yatacak?

33 yıl 8 ay yatacak

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2018 yılı içinde sonuçlanan Gamze Pehlivan cinayet dava kararında sanık Suat Aşır müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İnfaz Yasası’na göre müebbet hapislik 40 yıl, indirimlerle 33 yıl olarak uygulanıyor.

İnfaz Yasası’na göre müebbet hapis cezası alan bir suçlunun cezasında yılda 2 ay indirim uygulanıyor. Hesaplamalar ışığında cinayet mahkumu Suat Aşır, indirimleriyle birlikte 33 yıl 8 ay hapis yatmış olacak.