Korkunç bir yol

Kozanköy ile Piknik alanı arasındaki yolu görüntüleyen bir vatandaş, sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi, “Yolu tam bilmeyenleri allah acısın” dedi.

Kozanköy ile Piknik alanı arasındaki yolun feci durumunun resmini çeken Tarık Ertuğ, sosyal medya hesabında paylaşarak tepki gösterdi. Yolda derin çatlaklar, yolun darlığı ve tedbir olarak sadece bir uyarı levhası bulunuyor. Bu duruma tepki gösteren vatandaş Tarık Ertuğ, yolun aylardır düzeltilmediğine dikkat çekerek, diğer vatandaşların da malzeme katkısında bulunmaya çalıştığını ifade etti. Ertuğ, yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

“Kenarda duba var!

Dikkat et, yanından geç!

Vatandaşlar artık malzeme ile katkıda bulunuyorlar dolgu için! Aylardır düzeltilmeyen bir yol…

Yolu tam bilmeyenleri allah acısın!

Gece karanlığında da ne olur bilinmez.

Daha fazla emniyet alınması gerekiyor.”