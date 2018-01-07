(Seçim, yeniduzen.com’dan izlenir)

Halil Desdebanoğulları: “Sandıkta 4 dakika geçirdim” Aysın Günhanlar: “Çok kolay oldu, sadece biraz zaman alıyor” Mehmet Baykent: “Çok zorlanmadım ama yaşlılar için bu sistem zordur” Narin İnsel: “Önceden bir liste hazırladım, o listeye göre de hareket ettim”

YENİDÜZEN(Özel)

Seçimlerde ilk kez uygulanan ‘çarşaf liste’ vatandaşın gözünü korkuttu. Bazı vatandaşlar zorlandığını belirtirken, bazıları hiçbir şekilde etkilenmediğini ifade etti.

Kimi vatandaş çarşaf listede zorlandığını ve çok zaman kaybettiğini ifade ederken, kimileri ise listeden memnun olduğunu, hiçbir zorluğun bulunmadığını belirtti.

Oy kullanan bazı vatandaşlar, YENİDÜZEN’e ‘çarşaf liste’ değerlendirmesinde bulundu…

VATANDAŞ NE DEDİ?

Halil Desdebanoğulları: “Sandıkta 4 dakika geçirdim”

“Çok kötü, ben mühür vurdum ve sandıkta 4 dakika geçirdim, karma vuranlar sanırım çok daha uzun süre içeride kalacak.”

Aysın Günhanlar: “Çok kolay oldu, sadece biraz zaman alıyor”

“Bu sandıklarda çok çalıştığım için benim için çok kolay oldu. İki dakikada girdim çıktım, ama uzun süre kalanlar olduğunu gözlemledim. Mühürler çok kolay, karmalar biraz karışık ama yine de kolay, biraz zaman alıyor.”

Mehmet Baykent: “Çok zorlanmadım ama yaşlılar için bu sistem zordur”

“Liste upuzun çarşaf gibi… Çok zorlanmadım ama yaşlılar için bu sistem zordur, gençler için kolaydır. Sanırım belli bir yaşın üstündeki kesim için bu zor oldu, onun için sadece mühür vurdular.”

Narin İnsel: “Önceden bir liste hazırladım, o listeye göre de hareket ettim”

“Ben hiç zorlanmadım. Zaten önceden yeterince bilgi edinmiştik. Hem adaylar hakkında hem de liste hakkında çok fazla bilgi vardı, araştırıp öğrendik ve uyguladık. Önceden bir liste hazırladım, o listeye göre de hareket ettim. Korktuk ama başardık.

Bazı kişiler zorlanacaktır diye endişelerim var ama…”