Korkmaz: “Yoga ile hayatınız değişir”

Serkan SOYALAN

Yoga’nın başarılı ismi Songül Korkmaz ile spordan yoganın felsefesine uzanan bir söyleşi yaptık. Spora atletizm ile başlayan Korkmaz’ın sonrasında basketbol ve eskrim yolculuğunu ve yoga ile tanışmasını konuştuk. Yoganın kendisine giden yol olduğunu söyleyen Korkmaz, yoganın kendisini gözlemlemesini sağladığını anlattı.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Spora ne zaman başladınız?

İsmim Songül Korkmaz, 26 yaşındayım. Çocukluğumdan itibaren hayvanlara, doğaya ve spora büyük önem verdim. Atletizm ile başlayan spor hayatım süresince basketbol ve eskrimde birçok müsabakaya katılıp Girne Amerikan Üniversitesi’nde, Kıbrıs Milli Eskrim Takımı forması ile ülkemi temsil ettim. Üniversite yıllarımda yoga ile tanıştım, ancak geçirdiğim bir sağlık problemi nedeniyle uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldım. Nisan 2017’de ise yogaya tekrar başlayarak bu yolda ilerlemeye kesin karar verdim. Nisan 2018 yılında yoga eğitmenliği eğitimi almak için kısa süreliğine İstanbul’a taşındım. Yogakiio’da eğitimimi tamamladıktan sonra Kıbrıs’a geri döndüm ve ders vererek kendimi geliştirmeye devam ettim. Eğitimimi destekleyici kısa programlar için İstanbul’a gidip gelmeye devam ediyorum.

Yüzleşmek



Yoga'dan konuşacak olursak, spordan öte bir felsefedir yoga. Siz nasıl tanımlarsınız? Size göre yoga nedir?

Yoga benim için kendime giden yol oldu. Kendimi daha iyi tanımamı, gözlemlememi sağladı. Kendime karşı daha dürüst oldum, kişi kendini kusurlarıyla kabullenmeli, kusurlarını göz ardı etmeden yüzleşmeli, yoga bunun için muhteşem bir araç.



Herkes yoga yapabilir mi?

Herkes yoga yapabilir elbette. Dünyanın birçok yerinde belli rahatsızlıkları olan kişiler yoga ile hem sağlığına kavuşuyor hem de hayat kalitesini arttırıyor. Sağlık probleminiz olsun olmasın, yaşlı ya da genç olun herkes için uygun bir yoga tarzı vardır. Başlamadan önce herkes tereddüt eder ancak bir kere başlayınca, yapabileceklerinizi görünce kendiniz bile şaşırıyorsunuz.

“Daha huzurlu, daha mutlu”

Yoga sadece vücuda değil, insan ruhuna da dokunuyor mu?

Şu ana kadar yoga ile ilgili yeni başlayan veya ilerleyen insanlarla konuştuğumda; birçoğunun başlarda yogaya yalnızca spor için başladığını ancak daha sonra bunun bedenin yanında ruhun sınırlarını da zorlayan bir deneyim olduğunu fark ettiklerini belirttiler. Hayatınızın değişmeye başladığını fark edeceksiniz. Felsefesi hakkında bilginiz olsun veya olmasın hiç fark etmez yoga yaptıktan sonra daha anlayışlı, daha huzurlu ve mutlu olduğunuzu gözlemleyeceksiniz. Hayatınızdaki stres katsayısı azaldıkça her şeyin çok daha güzel olmaya başlayacağını garanti ederim.



Spora yeni başlayanlara ne önerirsiniz?

Spora yeni başlayanlara önerebileceğim şey kendi bedeninizi en iyi siz tanıyorsunuz, kendinize acımasız davranmayın, bedeninize zaman tanıyın, zaman içinde yaptığınız spora uyum sağladığınızda her şey çok daha güzel ilerleyecektir. Yoga veya herhangi bir spor ne olduğu hiç fark etmez yeter ki spor yapmak için bir adım atın gerisi zaten gelir. Kendiniz için yapabileceğiniz en güzel yatırım spor olabilir.