Korineum Golf & Beach Resort'tan anlamlı bağış

Korineum Golf & Beach Resort yöneticileri, aldığı karar doğrultusunda personelleriyle birlikte, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın 2017 yılında, tasarımlarını özel olarak Rukiye Ulusan’ın yaptığı ve tamamına Digiturk Kıbrıs Distribütörü Digitech İletişim’in sponsor olduğu defterlerden 240 adet alarak bağışta bulundu.



Kemal Saraçoğlu Vakfı, Korineum Golf & Beach Resort’e gösterdiği sosyal sorumluluktan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.



Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamada, 2017 yılında tasarımlarını sanatçı Rukiye Ulusan’ın gönüllü olarak yaptığı A5 boyutunda ve 3 farklı renkten oluşan defterleri vakfın bağış severler ile buluşturma kararı aldığı anımsatılarak, “Korineum Golf & Beach Resort yöneticileri farkındalık yaratmak adına Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın satışa sunduğu defterlerden satın alarak destek oldu” denildi.



Korineum Golf & Beach Resort’u ziyaret eden, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Övgü İnce, vakfın teşekkür plaketini yönetici Meryem Çerkez’e takdim etti.