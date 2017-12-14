Korhan’la doyasıya eğlence

Sevilen şarkıcı Korhan Saygıner Mağusa’da yer alan Shamrock Live sahnesinde unutulmaz bir gece yaşattı. Korhan Saygıner geniş repertuarı ve muhteşem sesiyle konukları mest etti. Eğlence gecelerinin vazgeçilmezi olan Korhan Saygıner geçmiş haftalarda olduğu gibi yine kendisini dinlemeye gelen konukları eğlendirdi.