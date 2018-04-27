Kore'de Barış rüzgarları esiyor

Kore yarımadasında barış rüzgarları esiyor. Kuzey ve Güney Kore sınırında bugün tarihi bir buluşma gerçekleşti. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un iki ülke sınırında bir araya geldi. Sınıra barışın sembolü olan çağ ağacı dikildi. Güney Kore'ye geçen ilk Kuzey Kore lideri olan Kim, mevkidaşına sürpriz bir teklifte bulundu. Kim, Güney Kore lideri Moon'a sınırı geçerek Kuzey Kore tarafına geçmesini istedi. Kim'in bu teklifini kabul eden Moon sınırı geçerek sembolik olarak Kuzey Kore'yi ziyaret etmiş oldu. "Düşman kardeşler" olarak bilinen iki ülkenin liderleri el ele tutarak Kuzey'den tekrar Güney'e geçti. İki lider arasındaki görüşmeler devam ederken taraflar ortak bir deklarasyona imza attı. Ortak açıklamada, "Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak" denildi. Kore Yarımadası'nın "nükleer silahlardan temizlenmesi" için çalışma yürütülmesi konusunda da görüş birliğine varıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldiği tarihi zirve devam ediyor. İki lider arasında görüşmeler devam ederken ortak bir deklarasyona imza atıldı. Kuzey ve Güney Kore liderleri, Yarımada'nın nükleer silahlardan arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesinde görüş birliğine vardı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldiği tarihi zirveden barış kararı çıktı.

İki ülke liderleri, zirve sonunda yayınladıkları ortak açıklamada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Açıklamada, "İki lider 80 milyonluk Kore halkının ve tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış devrinin açıldığını resmen ilan eder" ifadeleri yer aldı.

İki ülke saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla birlikte askeri gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı pratik olarak tesis edeceklerini vurguladı.

Ortak açıklamada liderlerin "Güney ve Kuzey, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasını hedefini karşılıklı olarak teyit ettikleri" vurgulandı.

Açıklamada Kore Savaşı'nın resmi olarak sonuçlandırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için iki ülke arasında ABD ve Çin'in de dahil olacağı 3'lü ve 4'lü görüşmeler yapılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Barış Ağacı'na toprak...

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere, sabahki görüşmelerin ardından yeniden ateşkes köyünün Kuzey Kore'ye ait kısmına dönen Kim, öğleden sonraki program için askeri sınır hattını bir kez daha geçerek Moon ile buluştu.

Moon ve Kim öğleden sonraki programlarının ilk bölümünde "Kore Yarımadası'nda barış ve refahın sembolü olması umuduyla" birlikte ağaç dikti.

İki ülkeyi ayıran askeri sınır hattı yakına dikilen çam ağacının Kore Savaşı'nın bittiği yıl olan 1953'te filizlendiği belirtildi.

Liderler ağacın köklerine Güney Kore'deki Halla Dağı'ndan ve Kuzey Kore'deki Baekdu Dağı'ndan getirilen topraklardan serpti.

Kim , Güney'in Han Nehri'den, Moon ise Kuzey'in Daedong Nehri'de getirilen sularla ağacı suladı. Ağacın yanına iki liderin isimlerin yazılı olduğu bir anıt taşı dikildi. Taşın üzerinde "Barış ve refahı ekiyoruz" ifadeleri yer aldı.

2007 yılında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yapılan Korelerarası Zirve'de bir araya gelen dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Roh Moo-hyun ve Kim'in babası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-il de zirve hatırası olarak birlikte çam ağacı dikmişti.

Liderler bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecek. Zirve, Moon'un ev sahipliğindeki akşam yemeğiyle sona erecek.



İşte o tarihi an...