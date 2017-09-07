Korahanlar şimdilik takıldı!

Sayıştay Başkanı Osman Korahan’ın kız kardeşinin emekliliği ve yerine yine Korahan’ın eşinin atanmak istenmesi ilgili gelişmeler ülkenin gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Bu kez bu sürecin devamını sağlayan gelişme ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ilgili üçlü kararnameyi imzalamaması oldu.

Hatırlayacağınız gibi Sayıştay Başkanı Korahan’ın kız kardeşi Rezan Özveri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Bakan Kemal Dürüst’ün başka isim düşünmesine rağmen Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından atanmıştı. Bir süre önce Rezan Özveri maaşında 1,500 tl, emeklilik ikramiyesinde 150,000 tl’lik artışla emekliliğini istediğinde bir skandal daha yaşandı. Çünkü yerine bu kez yine olay isim Osman Korahan’ın eşi Ayşe Korahan atanmak istendi ve üçlü kararname Cumhurbaşkanı’nın imzasına sunuldu.

Saray’dan dün paylaşılan yazıda ilgili üçlü kararnamenin imzalanmadığı açıklandı.

“Söz konusu üçlü atama kararnamesini siyasal etik ve devlet kurumlarıyla makamların saygınlığı açısından uygun bulmadığını” açıklayan Akıncı’nın, Saray’dan yapılan açıklamasında bence ilginç olan bu üçlü kararnameyle emekliye çıkan, yerine atanması istenen isimlerin belirtilmeden “Sayıştay Başkanı’nın kız kardeşi” ve “Sayıştay Başkanı’nın eşi” olarak bahsedilmesi…

Devletin yazışmalarında veya açıklamalarında söz konusu isimlerin açık açık belirtilmesi güvenilirlik ve şeffaflık gereği bir olgudur diye biliyorum ama belki yanlış biliyorumdur!

Belki de Cumhurbaşkanı açıklamasında bu şekilde ifade ile işin tuhaflığı ve etik dışılığını vurgulamak için böyle bir dil seçmiş de olabilir.

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Gazetenin diğer sayfalarında, açıklamanın yapıldığı saatten beri diğer haber kaynaklarında defalarca okudunuz ama bir kez daha Saray’dan konuyla ilgili yapılan açıklamayı buradan da paylaşmak istedim;

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tartışmalara neden olan üçlü atama kararnamesini, uygun görmeyerek imzalamayacağını açıkladı.

Söz konusu üçlü atama kararnamesini siyasal etik ve devlet kurumlarıyla makamların saygınlığı açısından uygun bulmayan Cumhurbaşkanı Akıncı, denetim makamlarının, denetlemekle yükümlü oldukları siyasi makamlarla bağımsızlık ve güvenilirliklerini sorgulatacak derecede iç içe geçmesinin, denetim fonksiyonunu büyük zafiyete düşüreceğine dikkat çekti.

Bu değerlendirmeleri ışığında Cumhurbaşkanı Akıncı, Sayıştay Başkanı’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü kız kardeşi yerine Sayıştay Başkanı’nın eşinin atanmasıyla ilgili kararnameyi imzalamadı.”