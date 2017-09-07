Korahan'dan da Akıncı'ya tepki...

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, eşinin atanması ile ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Atamalar denetime gölge düşürmemeli" şeklindeki sözlerine tepki göstererek, Cumhurbaşkanlığı Müzakerecisi Özdil Nami'nin eşinin Başbakanlık Dentleme Kurulu'na Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına işaret ederek tepki gösterdi.

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, eşinin atanması ile ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Atamalar denetime gölge düşürmemeli" şeklindeki sözlerine tepki göstererek, Cumhurbaşkanlığı Müzakerecisi Özdil Nami'nin eşinin Başbakanlık Denetleme Kurulu'na Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına işaret ederek tepki gösterdi.

Korahan Cumhurbaşkanı'nın sözleri ile daha önce kendisinin yaptığı atamanın, Cumhurbaşkanı'nın denetim zaafiyeti hassasiyeti bağlamında çelişki gösterdiğini söyledi.

Sayıştay Başkanı Osman Korahan tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Sayıştay ve denetçiler, denetim faaliyetlerini tarafsız olarak yürütmektedirler. Sayıştay Başkanlığına denetçilikten gelen biri olarak, görev yaptığım süre içerisinde hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevimi yerine getirdim. Sayıştay Başkanlığı görevine geldiğim 2016 yılından itibaren her hükümet döneminde Sayıştay’ın yayınladığı raporlar, yolsuzluk ve usulsüzlükleri açıkça ortaya koymuş ve sorumlular hakkında milyonlarca TL’lik sorumluluk çıkartılarak yasal işlem başlatılmıştır. Başkanlığım döneminde yayımlanan raporlar ortada iken, Sayıştay’ın siyasi makamlarla bağımsızlık ve güvenilirliklerini sorgulatacak derecede iç içe geçmesinin, denetim fonksiyonunu büyük zafiyete düşüreceği şeklindeki açıklamaları gerçekleri yansıtmamakla birlikte beni derinden üzdüğünü belirtmek isterim.

Üçlü atama kararnamesi ile atamalar, daha önce de gerçekleştirilmiş ve bundan sonra da herhangi bir yasal değişiklik yapılmadığı takdirde yine devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı Müzakerecisi’nin (CTP Milletvekili Sayın Özdil Nami’nin) eşinin bir denetleme kurulu olan Başbakanlık Denetleme Kurulu’na üçlü kararname ile Üye olarak atanması ve bunun da onaylanması bunlardan bir tanesidir. “

Ancak Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendi müzakerecisinin eşini Başbakanlık Denetleme Kurulu'na atarken denetim fonksiyonunun zafiyete düşeceğini öngörmemiş olması şu anda yapılan açıklamaları ile çelişki göstermektedir.

Cumhurbaşkanı müzakerecisinin eşinin atanmasında sessiz kalan bazı kesimlerin ise şu anda Sayıştay Başkanı ve Sayıştay'ı yıpratacak açıklamalarda bulunmaları manidar bir yaklaşımdır.

Sayıştay tarafsız adil ve güvenilir bir kurum olmaya özen gösterirken bazı kesimlerin Sayıştayı siyasi tartışma ortamına çekmeye çalışması rahatsız eleştirilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Sayıştay ve denetçiler bundan önce olduğu gibi bundan sonrada görevine bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak yerine getirmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.