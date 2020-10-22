Kör karanlıkta ölüm kavşağı

Yılmazköy yakınlarındaki önceki akşam yaşları 22-23 arasında değişen Zimbabveli gençler, karanlıkta ölüme sürdü… Enkaza dönene arabada 22 ve 23 yaşlarında yitip giden 3 can, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren bir genç… Tümü de Lefke Avrupa Üniveristesi (LAÜ) öğrencisi dört arkadaş, gecenin karanlığında, aydınlatma olmayan yolda ölüme birlikte yürüdüler.

Fehime ALASYA

Karanlık gecede yitip giden üç can, geriye kalan enkaz ve yeniden gündeme gelen yol güvenliği tartışmaları…

Yılmazköy yakınlarındaki kazada önceki akşam hayatını kaybeden üç Zimbabveli genç gecenin karanlığında ölüme sürdü. Üç öğrencinin yaşamını yitirdiği kaza alanında savaş alanını andıran görüntüler halen dururken, bu noktada küçük bir kavşak bulunmasına karşın ne bir aydınlatma ne de dönüş noktasını gösteren bir ‘fosfor’ bulunuyor.

Trafikte uzun yıllardır sorunlarla mücadele eden dernek yetkilileri ise ‘bütünlüklü çözüm şart’ görüşünde hemfikir…

Üç öğrencinin yaşamını yitirdiği kaza alanında savaş alanını andıran görüntüler hala dururken, bu noktada küçük bir kavşak bulunmasına karşın ne bir aydınlatma ne de dönüş noktasını gösteren bir ‘fosfor’ var.

LAÜ öğrencisiydiler…

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği okuyan 2. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Elliot Simbarashe Kanofema, İşletme Yönetimi bölümünde 2. sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Dean Marufa ve geçtiğimiz Haziran ayında Elektrik Elektronik mühendisliği bölümünden mezun olan 22 yaşındaki Electıous Vhere dün meydana geleden kazada yaşama veda etti.

Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakım servisinde durumu ciddiyetini koruyan 22 yaşındaki Electious Vhere’nin ise İnşaat Mühendisliği bölümü, 4.sınıf öğrencisi olduğu ve mezuniyetine bir yıl kaldığı öğrenildi.

Kazada aynı arabada bulunan dört gencin Zimbabveli olduğu, okulun öğrenci yurdunda ikamet etmediği de edinilen bir diğer bilgi arasında…

Kazada ölen 22 yaşındaki Electıous Vhere’nin geçtiğimiz Haziran ayında Elektrik Elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduğu fakat pandemi şartlarından dolayı ülkesine dönemediği ifade edildi.

Olay yeri hala savaş alanı gibi…

Kazanın olduğu gecenin ardından dün akşamüzeri hala bir savaş alanını andıran olay mahallindeki izler ise tüyler ürpertiyordu.

Olay yerinde yol kenarlarında, bariyerde, refüj içerisinde duran, her yere savrulan ve hala araba parçaları, öğrencilere ait özel eşyalar, kırık camlar, kanlı bariyerler yaşananların ciddiyetini ortaya koyuyordu.

Üniversite devreye girdi, aileleri arandı

Hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri ile iletişime geçen Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) yetkilileri sadece iki aileye ulaşabildi. Diğer aile ile ilgili de çalışmalar sürüyor. Üniversitenin bu gibi durumlarda aileler ile iletişime geçerek cenaze işlemleri için yardımcı olduğu belirtildi.

Okuldan edinilen bilgide, hastanede yoğun bakımda olan gencin doktorları ile iletişime geçildiği öğrencinin durumunun takip edildiği kaydedildi.

Keskin viraj üstünde sola dönüş, aydınlatma yok

Kaza yerinde Yılmazköy-Çamlıköy’e dönüş noktası bulunurken, büyük bir viraj üzerinde olan yerin küçük bir kavşak görevi yaptığı gözlemlendi. Söz konusu noktada ne bir fosfor, ne de bir aydınlatma yok.

Kazanın olduğu anda olay yerinde bulunan basın mensuplarından edinilen bilgiye göre ise; gece karanlığında yolu aydınlatan hiçbir materyal yoktu. Dönüş noktasına ışık bulunuyordu. Yol içerisindeki çizgiler dahi belli belirsizdi.

Söz konusu viraja gelmeden yolun dik eğimi bulunduğu ve sağa çok sert bir kavis halinde olduğu görüldü.

Üniversiteden başsağlığı mesajı

Lefke Avrupa Üniversitesi, kazada ölen gençler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Okuldan yapılan açıklamada hayatını kaybeden Elliot Simbarashe Kanofema, Dean Marufa ve Electıous Vhere için başsağlığı dilendi. Kazadan ve gençlerin ölümünden dolayı büyük üzüntü içinde oldukları ifade edilirken, ölenlerin yaslı ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilendi.

Kazada ağır yaralanan ve tedavisi hala devam eden Tınashe Bvepfe için ise en erken zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.





Yaralıların durumu nasıl?

Tınashe Bvepfe’nin durumu ciddi

Elliot Simbarashe Kanofema ile Dean Marufa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği büyük kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tınashe Bvepfe’nin durumu ciddiyetini koruyor. Kazada hafif yaralanan Abdullah Sadık ise; acil serviste yapılan gerekli müdahalelerin ardından taburcu oldu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tınashe Bvepfe’nin hala yoğun bakımda olduğunu ifade eden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yrd. Sonuç Büyük, “Hastanın kafa travması var. Makineye bağlı. Durumu ciddi” dedi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı:

“Devlet, salgına gösterdiği önemi yıllardır trafiğe göstermedi”

“İki günde trafikte 4 can yitip gitti Covid-19 salgınında ise Mart ayından bu yana 5 kişi öldü. Devlet, salgına gösterdiği önemi yıllardır trafiğe göstermedi”

Özellikle ülkede öğrenci ve işçi nüfusunun az olduğu günlerde trafik kazaları ve ölümlerdeki bu artışın korkunç olduğunu ifade eden Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, “İki günde trafikte 4 can yitip gitti Covid-19 salgınında ise Mart ayından bu yana 5 kişi öldü. Devlet, salgına gösterdiği önemi yıllardır trafiğe göstermedi” yorumunda bulundu.

Tüm ana yollarda aydınlatma ihtiyacı bulunmadığını da belirten Avcı, kavşaklar, yayaların olduğu alanların mutlaka aydınlatılması gerektiğinin de altını çizdi.

Trafik kazalarında Salgın döneminde yaşanan sokağa çıkma yasağı günlerinde bir düşüş olduğunu anlatan Avcı, bunun hayatın normale dönmesiyle yeniden artışa geçtiğini belirtti.

Son dönemlerde meydana gelen kazaların özellikle sürücü hatalarına bağlı kazaların ağırlıkta olduğuna dikkat çekti. Çift şeritli düz yollarda yapılan kazalarda ‘sürat’ ve ‘hakimiyeti kaybedilen tehlikeli sürüşler’ yaşandığını anlatan Avcı, alkol ve uyuşturucu sebeplerinin de araştırılması gerektiğini belirtti.

Bu ölüm oranının giderek artacağına da değinen Avcı, bütünlüklü çözüm gerektiğinin altını çizdi.

“Son günlerde kazalarda meydana gelen ölümler, bu kazalar, önümüzdeki kötü günlerin de habercisidir” diyen Avcı, bu ölümlerin artacağından dolayı duyduğu endişeyi anlattı.

Avcı, “Ülkede binlerce çalışan ve öğrenci henüz yok, araç ve sürücü sayısı azaldı, buna rağmen bu artış çok korkunç” ifadelerini kullandı.

Sürücülerin denetlenmesine ve buradaki suçların caydırıcı olması gerektiğini anlatan Avcı, cezaların sadece maddi açıdan düşünüldüğünü dile getirdi.

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği (eski ismiyle TRAKAYAD) Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevay:

“Bütünlüklü çözü, işleyişi olan bir sistem şart”

“Bu ülkede trafikte hayat kurtaracak bilim ve etik temelli bir güvenlik sistemi kurulmadıkça ölümler ve ciddi yaralanmalar devam edecek. Çok talihsiz vakalar var. Rast gele yaşayan insanlar olduk”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği (eski ismiyle TRAKAYAD) Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevay, bütünlüklü bir çözüm, işleyişi olan bir sistem olmadığı sürece ülkedeki kazaların devam edeceğini, ölüm ve yaralanma oranlarının artacağını belirtti.

“Bu ülkede trafikte hayat kurtaracak bilim ve etik temelli bir güvenlik sistemi kurulmadıkça ölümle ve ciddi yaralanmalar devam edecektir.” diyen Sevay, düzenli çalışan bir sistem olmadıkça bu bağlamda hiçbir yol kat edilemeyeceği görüşünü paylaştı.

Sevay, “Rast gele yaşayan insanlar olduk. Çok talihsiz vakalar var. Yıllardır bir sistem yok, yardım öneriyoruz ama yapılmıyor. İnsanlar ölmeye devam ediyor.” dedi.