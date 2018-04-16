Köprülü’nün çalışması Palgrave yayınlandı…

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü’nün Suriyeli mülteciler konusunu incelediği “Akdeniz’deki Mülteci Krizi Çerçevesinde Müdahale ve Politika” temalı kitap bölümü çalışması Palgrave: Macmillan yayınevi tarafından basılan çalışmada yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, Doç. Dr. Nur Köprülü’nün çalışmasının, Kanada’nın saygın üniversitelerinden Trent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Marion Boulby ve Royal Roads Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ken Christie tarafından derlenen “Akdeniz ve Orta Doğu & Kuzey Afrika’da Göç, Mülteciler ve İnsan Güvenliği” başlıklı kitapta yer aldığı belirtildi.

Kitapta, Arap ayaklanmalarının başladığı 2011 yılından bu yana dünya gündemi açısından önemli bir yer teşkil eden Suriyeli mülteciler ve göç konusu, kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla incelendi. Kitapta, Arap Baharı ile eşzamanlı olarak Suriye’de başlayan ayaklanmalar ve iç çatışmaların ülkede ve bölgede yarattığı belirsizlik ortamı ve mültecilerin göçü hem Akdeniz coğrafyasını hem de Avrupa Birliği’ni tanık olabilecekleri en büyük mülteci sorunu ile karşı karşıya getirdiği vurgulandı.