Köprü inşaatından düştü!

Güngör -Taşkent arasında yapımı devam eden kuzey çevre yolu üzerinde yapılan köprü inşaatında çalışan bir kişi bu sabah yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.



Polisin açıklamasına göre, Ali Çobanoğlu (E-30) isimli kişi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kontrol amaçlı müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.