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Köprü inşaatından düştü!

Köprü inşaatından düştü!

Güngör -Taşkent arasında yapımı devam eden kuzey çevre yolu üzerinde yapılan köprü inşaatında bu sabah iş kazası meydana geldi.

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Güngör -Taşkent arasında yapımı devam eden kuzey çevre yolu üzerinde yapılan köprü inşaatında çalışan bir kişi bu sabah yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Ali Çobanoğlu (E-30) isimli kişi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kontrol amaçlı müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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