Köprü inşaatından düştü!
Güngör -Taşkent arasında yapımı devam eden kuzey çevre yolu üzerinde yapılan köprü inşaatında bu sabah iş kazası meydana geldi.
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Güngör -Taşkent arasında yapımı devam eden kuzey çevre yolu üzerinde yapılan köprü inşaatında çalışan bir kişi bu sabah yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Ali Çobanoğlu (E-30) isimli kişi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kontrol amaçlı müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : iş kazası, ali çobanoğlu
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