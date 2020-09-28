Köpekleri döverek öldürdü
İskele’de dün C.E. (E-54), tavuklarını parçaladığı için iki köpeği sopayla döverek öldürmekten tutuklandı.
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İskele’de dün C.E. (E-54), tavuklarını parçaladığı için iki köpeği sopayla döverek öldürmekten tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, C.E. (E-54) dün başıboş köpeklerin 30 adet tavuğunu telef ettiği belirterek, tahta sopayla iki adet köpeği darp ederek öldürdü.
Soruşturma devam ediyor.
KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
Ozanköy’de bir kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.
Ozanköy’de O.C.Y.(E-34)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ve üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet banknot para bulundu.
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Etiketler : şiddet, sokak hayvanı, iskele
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