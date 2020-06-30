Köpeğe cinsel saldırı, kameraya yakalandı…

Mağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi yakınlarındaki bir sokakta kamera kayıtlarına yansıyan çirkin olayda bir erkek şahsın sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunduğu görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan kamera görüntüleri, toplumda ciddi tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili hayvan severler ve ilgili dernekler ayağa kalktı, Polis, söz konusu şahsın hala arandığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaştı.

Altın Patiler Derneği isyan etti: “Artık suçlular cezalandırılsın!

Yürürlükte olan Hayvan Refahı Yasası’nın yetkili kurumlar tarafından etkin bir şekilde uygulanmadığını savunarak adeta isyan eden Altın Patiler Derneği “Bu konu sırf bugün iğrenç bir durumla karşı karşıya olduğumuz için hatırlanmasın! Bu hayvanlar her gün çile çekiyor! Yeter artik!” açıklamasında bulundu.

Açıklamasında, bu ve benzeri olaylarda hukuk bağlamında reel bir süreç görmek istediğini belirten Dernek, Hayvan Refahı Yasası’nda yetersizliklerin de bulunduğunu ileri sürdü.

Açıklamada “Artık suçlular cezalandırılsın! Bir hayvanı döven, işkence eden, taciz eden, zehirleyen, kötülük yapan herkes yargılansın! Gerekirse ayrı bir birim kurulsun, derneklerle çalışılsın!” ifadelerine de yer verildi.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği: “3 yıla kadar cezası var”

Kamera görüntülerine yansıyan şahsın henüz bulunmadığını ve arandığını paylaşan Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Ceza Yasasının 175’inci maddesini işaret ederek, yapılan suçun 3 yıla kadar cezası olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İzlerken kanımız dondu, elimiz ayağımız titriyor!! Bu şahıs köpeğe cinsel tacizde bulunuyor.. Mağusa polisi tarafından tahkikat başlatıldı ama kişi henüz bulunamadı..

Ceza Yasasının 175’inci maddesine göre, bir hayvanla cinsi münasebette bulunan herhangi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir..

3 gün önce Mağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısı Bahriyeli sokak, Tekant market karşısında bulunan bir restoran kamerasından sabah saat 05:30 civarında görüntüleniyor. Bu şahıs köpeğe cinsel tacizde bulunuyor. Polise şikayet yapıldı fakat en yakın zamanda bulunması için bu şahısı gören bilen tanıyan kişiler lütfen polise en kısa sürede bilgi versin”