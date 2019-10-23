Koparan; “Spor yaşam tarzı haline gelmeli”

Serkan SOYALAN

Ülkemizin başarılı sporcularından Günçe Koparan ile yaşamdan spora içten bir söyleşi gerçekleştirdik. Vakıflar’ın yıldız sporcusu Koparan, ülkemizde spor yapan herkesin kendi çabaları ve imkanlarıyla bir yerlere gelmeye çalıştığını söyleyerek, bu durumun ciddi bir eksiklik olduğunu vurguladı.

Okuyucularımıza kendinizi tanıtmanızı istesek, nasıl anlatırsınız?

Her zaman başarı odaklı, hırslı, sevdikleriyle vakit geçirmeyi seven, yardımsever biri olarak tanıtabilirim kendimi kısaca.

“Alıştık!”

Sporumuzun dışa açılamıyor olması, sizleri olumsuz yönde etkiliyor mu?

Kendi adıma konuşacak olursam, yaptığımız sporun dışa açılamıyor olması bir zamandan sonra etkilemiyor. Yıllardır bu sporun içindeyiz ve imkanlarımız elverişli olmadığı için ve artık bizler de severek yaptığımız için alıştık diyebilirim.

Ülkemizde bir spor politikamızın olmaması büyük bir eksiklik değil midir?

Voleybol olarak düşünecek olursam, pek ilgi yok gördüğüm kadarıyla. Bizden sonra gelen veya gelecek olan sporcularımız için eksiklik duyulacaktır. Herkes kendi çabası ve imkanlarıyla bir yerlere gelmeye çalışıyor ve bu da büyük bir eksikliktir.

Altyapılarımızı nasıl değerlendirebiliriz?

Altyapılarımız canlanmaya başladı, eskiye göre. Yetenekli arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadar yapılandırmaya doğru gidiyor altyapılarımızı. Bu da sevindirici bir olay.

“Voleybolu bırakacağım”

Önünüzdeki hedefleriniz nelerdir?

İlerdeki zamanda voleybolu bırakmayı düşünüyorum. Bu sezonda hırsımı, azmimi ve başarıyı elden bırakmayıp elimden geleni yapıp güzel bir sezon geçirmek istiyorum.

Spor alanında unutamadığınız bir anınızı anlatmak istesek, neler söylersiniz?

Unutamadığım anım var. Lefkoşa Türk Lisesi’nde okuduğum zaman harika çekişmeli bir maç geçirip şampiyon olmuştuk. Oradaki harika atmosferi hiçbir zaman unutamam.

Spora yeni başlayan gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Kesinlikle sporu yaşam tarzı haline getirsinler. İlgilendikleri alana yürümelerini ve başarılarını sürdürmelerini tavsiye ederim.

Okuyucularımıza son olarak neler söylemek istersiniz?

Okuyucularımıza tavsiyem, sporun kesinlikle 7’den 70’e her yaşta yapılması taraftarıyım. Sağlık açısından çok önemli ve doğru zamanda doğru beslenme hayatı düzene sokmaktadır. Bence herkesin kendisine vakit ayırıp spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca bu güzel röportaj için sizlere de çok teşekkür ediyorum.