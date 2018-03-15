Koop’un liderlik inadı: 82-68

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 14’üncü hafta mücadelesinde Koopspor ile Mapfree karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Koopspor 82-68’lik skorla kazandı. Haftaya lider giren Koop puanını 24 yaparak son hafta öncesi liderlik için önemli bir avantaj yakaladı. Mapfree ise 20 puana yükselerek Play-off şansını son haftaya taşıdı. Ligde normal sezonun son haftasında Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacak olan Koop, bu mücadelede kayıp yaşamadı. Koop’tan Kambala 27 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Mapfree’den Luka Pajkovic 26 sayı ile oynadı.

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Çetin Yardım, Tugay Yazgan

KOOP: Kercem İnancı (8), Kemal Taşçı (6), Kaspars Kambala (27), Mehmet Köroğlu, Tayfun Kuyan (8), Kaan Sütcü, Vedat Kayapınar (6), Andım Eryılmazlar, Tyrell Means (5), Derek Williams (22), Vedat Kaner, Boran Özdeğer

MAPFREE: Luka Pajkovic (26), Erinç Kuraner, Mert Aksu, Mustafa Taçoy, Mustafa Rıfkı (8), Hakan Özkan (10), Mustafa Öksüzoğlu (2), Bert Beyaz (4), Aral Bayraktar (2), Sayar Ercantan, Hasan Olkan (2), Milos Macura (14)

PERİYOTLAR: 15-13, 29-23, 54-48, 82-68