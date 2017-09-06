Koop’tan sezona merhaba

Hüseyin KIRAL

HEDEF ŞAMPİYONLUK... Koopspor antrenörü Emrah Güven: “Son iki sezonda final serilerinde son topa kadar büyük bir heyecan yaşandı. Heralde bu yıl da bizi böyle bir sezon bekliyor. Bizim şampiyonluk dışında bir hedefimiz olması söz konusu değildir”

Basketbol Büyük Erkekler Ligi ekiplerinden Koopspor, yeni sezonun ilk çalışmasını dün Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon çekişmeli geçen final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi’ne mağlup olarak ikinci olan Koopspor’un hedefi ise bu yıl şampiyonluk ipini göğüslemek.

Yalkut: “Daha zorlu bir sezon olacak”

Koopspor Başkanı Talat Yalkut yeni sezonun ilk çalışmasında Yenidüzen’e açıklamalarda bulundu. Yabancı transferlerin takıma dahil olmaya başlayacağını belirten Yalkut, “Umarım iyi bir sezon olur. Rakiplerimiz de çalışmalara başladı, iyi transferler yaptılar. Geçtiğimiz sezonlara göre daha zorlu bir sezon olacak. Basketbol son yıllarda üzerine koyarak gidiyor. Bu yıl daha çekişmeli geçecek diye düşünüyorum” dedi.

Güven: “Hedefimiz her yıl şampiyonluklar, kupalardır”

Koopspor antrenörü Emrah Güven ilk çalışmada yaptığı açıklamada hedefin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Kambala’nın 6 Eylül, Damian’ın 8 Eylül ve Amerikalı Point Guard’ın Eylül ayının 20-25’i arasında takıma dahil olacağını söyleyen Güven, “Son iki sezonda final serisinin son topuna kadar süren heyecanlı maçlar oldu. Heralde yine aynı şekilde bir sezon bizi bekliyor. Koopspor’un şampiyonluk dışında bir hedefinin olması söz konusu değil. Bizim her sene hedefimiz kupalar, şampiyonluklardır. Bunun için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.