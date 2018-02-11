KOOP’tan kritik galibiyet: 86-84

Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nin 10’uncu haftasında Yakın Doğu Üniversitesi’ni konuk eden Koopspor, karşılaşmayı 86-84 kazandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, hızlı başladı. İlk periyotta 22-18’lik üstünlük kuran Koopspor oldu. İkinci periyotta iki ekip de 24 sayı atarken, Koopspor devreyi 46-42 üstünlükle tamamladı. Üçüncü periyotta da hızlı bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, bu periyot sonunda farkı 10 sayıya çıkardı. Son periyotta YDÜ üstünlüğü göze çarpsa da, maçı 86-84 kazanan Koopspor oldu.

Larhard Anderson ön plana çıktı

YDÜ’nün yabancı oyuncusu Larhard Anderson karşılaşmada 28 sayı kaydederek en skorer isim olsa da, takımı maçı kazanamadı. Koopspor’da Kambala 22 sayı kaydederek, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

HAKEMLER: Ahmet Maslakcı, Nusret Sırdar, Çetin Yardım

KOOP: Kercem İnancı (16), Kemal Taşçı (9), Kambala (22), Mehmet Köroğlu, Tayfun (6), Kaan Sütçü, Vedat Kayapınar (1), Andım Eryılmazlar, Enes, Tyrel Means (12), Derek Williams (20), Kemal Tekakpınar

YDÜ: Alp Kıvanç Rıza, Larhard Anderson (28), Arif Yılmabaşar (5), Halil Kurtuza (8), İhsan (8), Vukasin (24), Sercem İnancı (2), Ahmet Dağer, Arda Ustaoğlu (2), Nenad Misanovic (7), Görkem Özbilen, Burak Karafistan

PERİYOTLAR: 22-18, 46-42, 71-61, 86-84