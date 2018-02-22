Koop’tan farklı tarife: 87-48

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 11’inci hafta mücadelesinde Koopspor, Girne Amerikan Üniversitesi’ni konuk etti. Baştan sona Koopspor üstünlüğü ile geçen karşılaşmada ev sahibi ekip parke zeminden 87-48’lik farklı skorla galip ayrılarak üçüncü devreye galibiyetle başladı.

27-9, 54-24, 66-45 ve 87-48 şeklinde geçen periyotlarda Koop’tan 10 oyuncu skora katkı yaptı. Koop adına 25 sayı kaydeden Tyrell Means maçın en skorer ismi oldu. GAÜ’de 4 isim skor tabelasını değiştirebilirken takımın en skorer ismi 17 sayı ile oynayan Erdem Tiryakioğlu oldu.

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Ülviye Beşe, Salih Işık, Burak Pehlivan

KOOP: Kercem İnancı (6), Kemal Taşçı (11), Kaspars Kambala (10), Mehmet Köroğlu (3), Tayfun Kuyan, Kaan Sütcü (12), Vedat Kayapınar (4), Andım Eryılmazlar (7), Tyrell Means (25), Derek Williams, Vedat Kaner (2), Kemal Tekakanar (2)

GAÜ: Batuhan Tüzmen, Çağakan Kılıç, Mehmet Tekyıl, Kutay Fidansoy, Erdem Tiryakioğlu (17), Gordan Glomazic (12), İbrahim Cansız, Mustafa Çetin, Alpay Şerbetçioğlu (12), Uraz Şentürk, Berk Karabetça, Arif İleli (7)

PERİYOTLAR: 27-9, 54-24 (27-15), 66-45 (12-21), 87-48 (21-3)