Koopspor’dan Mandic başvurusu

Basketbolda Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynanan serinin 4’üncü maçında yaşananların ardından Koopspor, Basketbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Karşılaşmanın son bölümünde YDÜ’nün Sırp oyuncusu Vukasin Mandic’in tribünlere dönerek uygunsuz bir hareket yaptığını iddia eden Koopspor’un oyuncunun ceza alması için federasyona başvurduğu öğrenildi. Federasyona verilen yazıda Mandic’in yaptığı hareketin, tribünleri dolduran çocukların ve ailelerin önünde yakışıksız olduğuna vurgu yapılırken, federasyonunun bu durumlara prim vermeden cezalandırmasını talep etti. Koopspor’un karşılaşmada olayların yaşandığı video görüntülerini de federasyona verdiği öğrenildi.