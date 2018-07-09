Kooperatif Bankası’nın satışına onay

Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu olağanüstü oturumla Kıbrıs Kooperatif Bankası’nın, Hellenic Bank’a satışına oy çokluğuyla onay verdi.

Meclis toplantısında beş yasa tasarısı, batık krediler tüzüğü ve Kooperatif Bankası’nın çalışmalarının Hellenic Bank tarafından üstlenilmesine yönelik anlaşma için gereken 2,6 milyar Euro tutarındaki devlet teminatına onay verildi.

“Bu gelişmeyle mevduatlara yeni bir tıraşlama yapılmasının önüne geçildi” yorumu yapılırken, kooperatif bankasının sahip olduğu 10 milyar Euro’luk mevduat ve çalışanların çoğunun istihdamını da güvenceye alındı.

Bu gelişme ile birlikte Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıs Bankası ve Hellenic Bank “iki büyük ve sağlıklı banka” olarak öne çıktı.

Oylamada, DİKO partisi yasa tasarıları ve devlet teminatlarına, ELAM ile EDEK ise sadece devlet teminatlarına destek verirken, DİSİ tasarıların tümünü onayladı, geriye kalan diğer partiler ise ret oyu kullandı.

Tüm bu yaşananların ardından, Kooperatif bankasından, güvensizlik ve belirsizlik nedeniyle son 10 gündür yaşanan mevduat kaçışlarının azalacağı yönünde değerlendirmelerin yapıldığını aktaran gazeteler, şimdiye kadar 500 milyon Euro’dan fazla mevduat kaçışının olduğunu belirtti.



Meclis önünde mini protesto



Fileleftheros gazetesi önceki gün, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi önünde küçük bir kalabalığın ellerinde pankartlarla oylamayı protesto ettiklerini yazdı.

Polisin Meclis önünde sıkı tedbirler aldığını kaydeden gazete, ancak protestocuları sayısının polislerden az olduğunu belirtti.

Gazete oylamanın neticesinin ne olacağı bilindiği için birçok kişinin sahillere gitmeyi tercih ettiği yorumunda bulundu.



5 BİN 373 TAŞINMAZ MAL SATILACAK



Fileleftheros gazetesi yasa tasarılarının onaylanmasının ardından, 2015 yılının üçüncü çeyreğinden bugüne kadar uyarı mektuplarının yollandığı 5 bin 373 taşınmaz malın hızlı bir şekilde elektronik açık artırmayla satışının yolunun açıldığını kaydetti.

Habere göre yeni yasayla bürokratik işlemlerin azaltıldığını kaydeden gazete, bankaların, yeni yasaya dayanarak, uyarı almış borçlulara ait olan 183 sürekli ikamet edilen ev, 939 ev/daire ya da inşa edilmekte olan bina, 524 ticari taşınmaz mal, 17 otel, 828 arsa, 2 bin 812 tarımsal arazi/tarla ve diğer kategorilere ait 70 taşınmaz malı açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

Gazete açık artırmayla satış günleri belirlenmiş olan 54 sürekli ikamet edilen ev/daire, 414 ev/daire, 258 ticari taşınmaz mal, 34 otel, 408 arsa, bin 641 tarımsal arazi/tarla ve 30 adet diğer kategorilere giren taşınmaz malın bulunduğunu aktardı.



