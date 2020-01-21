Koopbank’tan kredi faiz oranı indirimi

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), 3 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını dördüncü kez düşürdü.

Koopbank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, KKTC Merkez Bankası'nın Türk Lirası reeskont ıskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıtacak. Bu kapsamda Banka, 3 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak yıllık % 13.00 - % 19.50 bandında değişen Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını; yine kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak % 12.50 - % 16.75 bandına indirdi.

"Olumlu havayı mevcut kredi müşterilerimize anında yansıtıyoruz"

Halen Türk Lirası cinsinden kredisi olan mevcut müşterilerin hesapları da 3 Şubat tarihinden itibaren faiz oranı indiriminden aynı şekilde yararlanacak. Koopbank'tan yapılan açıklamada faiz indirimin yeni verilecek Türk Lirası cinsinden krediler yanında mevcut Türk Lirası cinsinden kredi müşterileri için de geçerli olduğu belirtilirken, son dönemde faiz oranlarda yaşanan olumlu gelişmeleri hızlı bir şekilde kredi faiz oranlarını güncelleyerek bankanın tüm müşterilerinin bu olumlu havadan anında faydalanmalarının da sağlandığı ifade edildi

Yeni yatırım, işletme ve konut kredileri

Koopbank Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürmenin yanında işlerini geliştirmek isteyen veya yeni yatırım yapmak isteyen kuruluşlara ve iş insanlarına yönelik düşük faizli yabancı para cinsinden işletme ve yatırım kredi paketini de açıkladı. Yeni yatırım ve işletme kredisi paketinde Euro ve Sterlin cinsinden taksitli kredilere uygulanacak faiz oranı yıllık %5’ten başlayacak. Konut alımına yönelik düşük faizli yabancı para kredilerin de sağlanacağı yeni dönemde, Sterlin ve Euro cinsinden aylık %0.38’den(yıllık %4.5) başlayan kredi faiz oranları uygulanacak.

Koopbank misyonu gereği ekonominin ve halkın yanındaki güç olmaya devam edeceğini de açıkladı.