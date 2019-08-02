Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. SEKTÖR

  3. Koopbank'tan faiz oranı indirimi
Koopbank'tan faiz oranı indirimi

Koopbank'tan faiz oranı indirimi

Kooperatif Merkez Bankası, 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürdü.

A+A-

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürdü.
Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre, Banka, KKTC Merkez Bankasının faiz oranlarında 425 baz puan indirime gitmesinin ardından maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıttı.
Bu kapsamda Banka, 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yıllık %23.25  ile %27.50 arasında değişen Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını; kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak  %19.50 - %23.25 bandına indirdi.

“OLUMLU HAVAYI MÜŞTERİLERİMİZE ANINDA YANSITIYORUZ”

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, faiz indirimin yeni verilecek krediler yanında mevcut kredi müşterileri için de geçerli olduğunu  belirterek, son dönemde faiz oranlarda yaşanan olumlu gelişmeleri  hızlı bir şekilde kredi faiz oranlarını güncelleyerek bankanın tüm müşterilerinin bu olumlu havadan anında faydalanmalarını sağladıklarını ifade etti. 
Bankada halen kredisi olan mevcut müşterilerin hesaplarının da  1 Ağustos tarihinden itibaren faiz oranı indiriminden aynı şekilde yararlanacağını kaydeden Ataman, Koopbank’ın misyonu gereği ekonominin ve halkın yanındaki güç olmaya devam edeceğini belirtti.

Bu haber toplam 616 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler