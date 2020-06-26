Koopbank’a 42 sene emek verdi

DİLA ŞİMŞEK

Mehmetçikli Şafak Asım, 1978’in Ekim ayında, Koopbank’ta veznedar olarak işe girdi.

Koopbank’ın Mağusa şubesinde tam 42 sene çalışıp, oradan emekli olan Asım, bankada neredeyse her rütbede çalıştığını söylüyor.

Uzun bir süre vekaleten banka müdürlüğü yaptığını da dile getiriyor.

İşini çok severek yaptığını, sevmeden bankacılık yapmanın mümkün olmadığını ifade ediyor.

“Bankacılık güzel bir meslektir, ama en ufak yanlışınızda her şey altüst olabilir, çok özveri ister”

Asım, liseden mezun olduğunda üniversiteye gitmek istemiş. Ancak o dönemde üniversiteye gitmenin şimdiki kadar yaygın olmadığını belirten Asım, “Babam üniversiteye gitmemi istemedi, bir işe girip çalışmam gerektiğini düşünüyordu. O zamanlar üniversiteye gitmek çok da popüler değildi, önemli olan erkenden iş hayatına atılmaktı” diyor.

Babasının da uzun yıllar kooperatifte çalıştığını dile getiren Asım, veznedar olarak işe başlamış.

İlk 20 sene işini hep elden, kağıt üzerinden kayıtlarla yaptığını anlatarak, “Bilgisayar olmadığı için tüm kayıtları biz yapıyorduk. Bankacılık güzel bir meslektir, ama en ufak yanlışınızda her şey altüst olabilir, biraz nankör bir meslektir aslında, çok özveri ister… Daha sonrasında bilgisayar yaygınlaşınca, biz de işlerimizde yeniliklere ayak uydurarak çalışmamızı kolaylaştırdık” diye konuşuyor.

Bankacılığın kötü bir yanını görmediğini söyleyen Asım, Kıbrıs Türk toplumuna hizmet etmiş olmaktan mutluluk duyduğunu vurguluyor. Emekliye ayrıldığından beri kendisini dinlenmeye ve gezmeye adadığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam ediyor: “İki kızım da İngiltere’de. Şu sıralar koronadan dolayı seyahat edemesek de, emeklilik sürecimde gezmeyi ve dinlenmeyi istiyorum. Çok uzun yıllar çalıştım, her şeyin bir zamanı olduğunu düşünenlerdenim. Bu nedenle emekliliğin tadını çıkaracağım”