‘KOOP’ardı aldı: 75-83

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler Basketbol Ligi’nde Play-Off Final Serisi ilk maçı oynandı. Normal sezonu lider olarak bitiren Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile geçen sezonun şampiyonu Koopspor’u karşı karşıya getiren serinin ilk maçında kzanan 83-75’lik skorla konuk ekip Koopspor oldu. Lefkoşa NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada maç boyunca rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Koopspor takımı, etkili oyunuyla maçı kazandı ve seride 1-0 öne geçen taraf oldu.

Cliff damga vurdu

Koopspor takımında 36 dakika sahada kalan Cliff Colimon kaydettiği 37 sayıyla müthiş bir performans ortaya koydu ve maçın kazanılmasında başrol oynadı. Cliff 37 sayısının yanında 6 ribaunt, 1 asist, 2 de top çalmayla oynadı. Amerikalı yıldızın yanı sıra Kercem İnancı da 18 sayıyla oynarken, Miroslav Cubrilo da 14 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.

Kambala etkisiz

YDÜ takımında ise yabancı oyuncular dışında skora katkı koyan isim olmadı. Vukasin Mandic maçı 21 sayıyla tamamlarken, Derek Williams 19 sayı, 7 ribauntla maçı noktaladı. Ev sahibi ekipte takımın yıldız ismi Kaspars Kambala geçmiş maçlara nazaran daha düşük bir performans ortaya koyarken maçı 13 sayı ve 4 ribauntluk performansla noktaladı.

YDÜ ile Koopspor arasında oynanacak serinin ikinci karşılaşması 21 Nisan Cuma akşamı yine Lefkoşa NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Basketbol Final Serisi kazanılmış üç maç esasına göre oynanacak.