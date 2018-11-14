Koop - YDÜ finali

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen sezon öncesi hazırlık turnuvalarından olan Cumhuriyet Kupası’nda finale yükselen ekipler belli oldu. Finale yükselen ekipler Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Organizasyonun ikinci gününde yarı final maçları Güzelyurt Spor Salonu’nda oynandı. Günün ilk yarı final mücadelesinde Koopspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya geldi. Rakibini 85-60 yenen Koop ilk finalist oldu. Bu karşılaşmanın ardından Yakın Doğu Üniversitesi ile Göçmenköy diğer yarı finalde mücadele etti. YDÜ 67-53 galip gelerek ikinci finalist oldu. Koopspor ile YDÜ arasındaki final karşılaşması yarın Atatürk Spor Salonu’nda saat 19.00’da oynanacak.