KOOP-SÜT'te grev
Koop-Sen, yarın, KOOP-SÜT fabrikasında bir günlük uyarı grevi yapacak.
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Koop-Sen, yarın, KOOP-SÜT fabrikasında bir günlük uyarı grevi yapacak.
Sendika Genel Başkanı Mehmetali Güröz, yarın bir günlük uyarı grevine gideceklerini belirtmiş, ileri sürdükleri “Fabrikadaki hatalı ve kasıtlı kararlardan” geri dönülmezse süresiz grev yapacakları uyarısında bulunmuştu.
Koop-Sen, yarınki grevin yanında, saat 10.00’da Koop-Süt fabrikası önünde basın açıklaması yapacağını da duyurdu.
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Etiketler : Koop-Sen, KOOP-SÜT, Mehmetali Güröz
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