Koop sonradan açıldı: 66-71

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde 3’üncü hafta mücadelesinde Girne Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya geldi. RA25 Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 71-66’lık skorla Koop oldu.

İlk üç periyodu önde tamamlayan Girne Üniversitesi karşısında son periyotta rakibine üstünlük sağlayan Koopspor parke zeminden galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmada Koopspor’dan Derek Williams kaydettiği 21 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Koop’tan ayrıca Joel 19 sayı, Kambala da 14 sayı ile takımlarının galibiyetine katkı koydular. Girne Üniversitesi’nde 7 oyuncu skora katkı yaparken, Clayton’ın 16 sayılık performansı kendisini takımının en skorer ismi yaptı.

SALON: RA25 Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Maslakcı, Hatice Ersözlü, Salih Işık

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Niksa Nkolic (10), Mert Göçer, Hamit Çeliktaşlılar (6), Fehmi İpar (6), Güney Ertopaloğlu (10), Ferit Narçın, Hüseyin Çağsın, Batu Aybars, Osman Barışsever (11), Benon Selengin, Willie Clayton (16), Xavier Smith (7)

KOOP: Kercem İnancı (4), Kemal Taşçı (9), Kaspars Kambala (14), Mehmet Koroğlu, Tayfun Kuyan, Vedat Kayapınar (2), Andım Eryılmazlar, Joel Kindred (19), Kaan Sütcü (2), Derek Williams (21), Vedat Kaner

PERİYOTLAR: 20-13, 36-35 (16-22), 54-50 (18-15), 66-71 (12-21)