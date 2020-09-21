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Koop-Sen uyarı grevi yapıyor

Koop-Sen uyarı grevi yapıyor

Koop-Sen, KOOP-SÜT fabrikasında bir günlük uyarı grevi yapıyor.

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Koop-Sen, Koop-Süt Fabrikadaki “hatalı ve kasıtlı kararlardan” geri dönülmesi talebiyle bir günlük uyarı grevi yapıyor. Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz:“Bizimle iletişime geçmezlerse greve devam ederiz Levazım Binboğa Kooperatif Merkez Bankası’nı da greve sokarız.. Gereken neyse yaparız”

 

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