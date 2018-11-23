Koop rövanşı aldı: 65-57

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Koopspor rakibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni (YDÜ) 65-57’lik skorla mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 2017-2018 Lig Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile Kupa Şampiyonu Koopspor karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Cumhuriyet Kupası finalinde YDÜ rakibini mağlup ederek kupaya uzanan taraf olmuştu. Bu karşılaşma ise Koopspor üstünlüğü ile sona erdi. 17-15, 31-28, 53-44 ve 65-57 şeklinde geçen periyotlar sonucunda Koopspor sezon öncesinin önemli organizasyonunda kupaya uzanan taraf oldu.

Karşılaşmada Koopspor adına 20 sayı kaydeden Kercem İnancı maçın en skorer ismi oldu. Koopspor’da ayrıca 5 oyuncu skora katkı yaptı.

En skorer isim Kercem

Sekiz oyuncunun skora katkı yaptığı Yakın Doğu Üniversitesi’nde ise takımı adına en skorer isim 17 sayı ile oynayan Palmer oldu.

Karşılaşma sonunda düzenlenen törende takımlara kupa ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Basketbol Federasyonu yetkilileri verdi.

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Tugay Yazgan, Hatice Ersözlü

KOOP: Temur Rustamov (12), Mert Güçer, Tuğberk Aybars, Kaan Sütçü, Vedat Kayapınar, Mehmet Köroğlu, Andım Eryılmazlar (2), Chris Johnson (12), Enes Bulan, Marvin Dominiq (19), Kemal Taşçı, Kercem İnancı (20)

YDÜ: Halil Kutruza (10), İhsan Üğütücü (4), Vukasin Mandic (4), Sercem İnancı (14), Berkem Dikengil (4), Ahmet Dağer (2), Günay Erdopaloğlu, Berk Karabetca, Darryl Palmer (17), Ferit Narçın (2), Doğukan Doğu, Alp Kıvanç Rıza

PERİYOTLAR: 17-15, 31-28, 53-44, 65-57