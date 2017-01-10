Koop ritmini yakaladı: 82-90

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde ikinci devre dün oynanan Girne Üniversitesi-Koopspor maçıyla başladı. NEU RA 25 Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen iki takımın maçında kazanan 90-82’lik skorla Koopspor oldu. Koopspor’da Miroslav Cubrilo 24 sayıyla, Pavle Boljkovac da 22 sayıyla maçı noktalarken, yeni transfer Kercem İnancı ilk maçında 19 sayı üretti. Girne Üniversitesi’nde ise James Crackett 22, Tom Bush ise 14 sayıyla maçı noktaladı. Yeni transfer Peter Olisemeka 13 sayıyla oynadı.

Koopspor aldığı galibiyetle puanını 11’e yükselterek puan sıralamasında rakibinin üzerine çıkarken, Girne Üniversitesi 10 puana yükseldi.