Koop Lefke'den çıktı: 63-81

28-27, 46-51, 57-65 ve 63-81 şeklinde geçen periyotlarla Koopspor Lefke deplasmanında önemli bir galibiyet aldı. LAÜ'den Jovante'nin 21 sayı ile en skorer oyuncu olduğu karşılaşmada Koop'tan Derek ve Means 17'şer sayı ile oynadı. Bu skorla Koop 20 puana yükselirken, 19 puana yükselen LAÜ'nün üzerine çıktı.

SALON: LAÜ Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Çetin Yardım, Burak Pehlivan

LAÜ: Jovante Douglas (21), Batuhan Küçükandaç, Erşad Muradov, Kemal Sanıvar (10), Doğukan Demirman (11), Hasan Kasap (2), Hasan L. İçer, Aytaç Çavuş, Ben Lawson (7), Onat Serin, Berk Argın (8), Nemanja Monojlovic (4)

KOOP: Kercem İnancı (7), Kemal Taşçı (9), Kaspars Kambala (13), Mete Köroğlu, Tayfun Kuyan (12), Kaan Sütcü, Vedat Kayapınar (6), Andım Eryılmazlar, Tyrell Means (17), Derek Williams (17), Cemal Tosunoğlu, Boran Özdeğer

PERİYOTLAR: 28-27, 46-51 (18-24), 57-65 (11-14), 63-81 (6-16)