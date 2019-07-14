Koop İştirakleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmetali Güröz: “İç pazar talebi çok, yetişmekte zorlanıyoruz”

Fehime ALASYA

Koop İştirakleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmetali Güröz, Kooperatif bünyesinde yürütülen çalışmalarla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Koop-Süt bünyesinde günde ortalama 80 ton ürün üretildiğini belirten Güröz, talebin çok güzel olduğunu, iç pazara mal yetiştirmekte zorlandıklarını kaydetti. Alınan ham sütün yüzde 30'unu ihracatta, yüzde 70’ini ise iç pazarda kullandıklarını ifade eden Güröz, Koop-Süt’ün içme sütünde Kıbrıs içi pazar payının ise yüzde 95 olduğunun altını çizdi.

Koop-Süt’teki çalışmalar, iç piyasa ve ihracatla ilgili merak edilen pek çok soruya cevap veren Koop-Sen ve Koop-Süt Başkan'ı ile Koop İştirakleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmetali Güröz, yeni projelerini anlattı.

Koop-Süt olarak ihracatta çok yol kat ettiklerini belirten Güröz, TC Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile geçtiğimiz yıl yapılan ihracat anlaşmasının hala devam ettiğini, bunun yanı sıra yeni anlaşmalara da imza atmaya çalıştıklarını anlattı. “Binboğa yem fabrikası, kimyevi gübre, hellim ihracatı gibi üç konuyu masaya yatıracağız” diyen Güröz, çalışmalarla ilgili önemli ayrıntılara değindi.

“Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Koop Binboğa Yem Fabrikaları yöneticileri genel kurulla seçildi, buraya artık atama biri gelemez. Hedefimiz Kooperatif Merkez Bankası’nın genel kurulunu yaptırmak ve yöneticileri seçtirerek siyasetten arındırmaktır.”

YENİDÜZEN: Koop İştirakleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak sizden genel bir değerlendirme alabilir miyiz?

Mehmetali Güröz: “Kooperatif Merkez Bankası 1984 yılından beridir atama memurlarıyla yönetilir, bunlar hükümetin önerdiği Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin atadığı yöneticilerdir. Kooperatif Merkez Bankası’na atanan kişiler daha önceleri Kooperatif ve iştirakleri şube olarak geçtiği için onlara da bakıyordu. Daha sonra iştirak konumuna gelince iştiraklerin yöneticileri seçimle iş başına geldiler ve Kooperatifler yasasına göre seçimle iş başına gelen yöneticileri üç yıllığına görev yapıyor ve değişiyor. Banka dışında bugün üç kooperatifin yöneticileri seçimle görev başına geldi ve hala görevlerine devam ederler.

Hükümet değişsin değişmesin hiç fark etmez, oraya hükümet yetkili atayamaz, yaptıkları tek atama Kooperatif Merkez Bankası’na olacak. Buraya atanacak yöneticilerin de son geçen bankalar yasası ile kıstasları belirlendi, bu vesile ile oraya atanacak olan yöneticilerin eğitim ve tecrübeleri bellidir. Belli kriterlere uymayan hiçbir şahıs kesinlikle herhangi bir bankaya başkan olamaz. En önemli konu da budur. Son atamalarda hükümetlerim yaşadığı çelişki de budur. Olması gereken de ortakların genel kurulunu yapmasıdır. Yasalarda zaten atanabilecek şahıslar bellidir, bu çerçevede genel kurulların yapılması gerek.

Hedefimiz ve isteğimiz de budur. Hukuksal mücadelemiz sonunda üç iştirake izin genel kurullarını yaptırdık ve genel kurullarına seçildi.

Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Koop Binboğa Yem Fabrikaları yöneticileri genel kurulla seçildi, buraya artık atama adam gelemez. Hedefimiz Kooperatif Merkez Bankası’nın genel kurulunu yaptırmak ve yöneticileri seçtirerek siyasetten arındırmaktır.”

“Zirai Levazım Kooperatifimiz geçmiş dönemde zorluklar yaşadı, çalışanlar elini taşın altına koydu, tam bir seferberlik ilan edildi, canla başla çalışıp kooperatifin yaşaması, ayakta kalması için hizmet verdik. Hedef 2019'u kara geçirerek kapatmak. Bunu Koop-süt’te de yaptık, başardık.”

YENİDÜZEN: Zirai Levazım Kooperatifi’nde son durum nedir?

Mehmetali Güröz: “Sendika olarak da şahsen de görevimiz kooperatiflerin ayakta kalması ve hizmet vermesidir. Bu anlamada üç kooperatifimiz de en iyi şekilde hizmet vermeye gayret etmektedir. Binboğa yem fabrikamız, gaz tesisimiz, harup fabrikamızda işlenen ürünler ve hayvan yemi yapımı ile kooperatiflerimiz gerçek anlamda hizmet veriyor. Siyasetten arındırılmış bir yapıda hizmet veriyoruz. Zirai Levazım Kooperatifimiz geçmiş dönemde zorluklar yaşadı, çalışanlar elini taşın altına koydu, maaş ve sosyal haklarını dondurdu, tam bir seferberlik ilan edildi, canla başla çalışıp kooperatifin yaşaması, ayakta kalması için hizmet verdik. Giderlerimizi kıstık, önce çalışanlar, ardından yöneticiler tüm giderleri kıstı, tasarruf tedbirleri çerçevesinde hareket edildi, geçen dönem hükümetle temas çerçevesinde doğrudan gelir desteği kapsamında kimyevi gübre ihtiyacını giderip çalışmalarını yaptı. Özellikle geçen yılın son dört aynında alınan bu tedbirlerle, zararını en aza indirdi, hedefimiz 2019 yılında işletmenin kara geçmesidir. Şu an iyi bir konumdayız. Geçmişte hizmet veremez durumdaydı, şimdi tüm ürünlerimizle, donanımımızla hizmet veriyoruz. Daha da iyi olacağız. Hedef 2019'u kara geçirerek kapatmak. Bunu Koop-süt’te de yaptık, başardık.”

YENİDÜZEN: Koop-Süt’ün şu anki işleyişiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Mehmetali Güröz: “Koop-Süt de mevcut iştiraklerden biridir. Hayvancının sütü alıp işleyen, halkına uzun yıllardır hizmet eden yegane kuruluşlardan biridir. Gıda ürünü ürettiği için her zaman tartışma konusudur. Temel tüketim maddeleri üretiliyor, bunlar sürekli günüde yer alıyor. Biz üretimden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Eleştirilere açığız. Bu sektörde makine teçhizat, yedek parça, çok pahalıdır ve bu da fiyatları etkilemektedir. Özellikle Tetrapak UHT süt üreten makineler ve paketleme sistemleri çok pahalı üründür. Bu pahalı sistem ile dünya standartlarında hizmet veriyoruz. Çiğ süte 1 TL’lik zam geldi biz de bu orantıda ürünlerimize kaçınılmaz olan bu zammı yaptık. Devletin de elini taşın altına koyması gerek. İçme sütü de sübvanseye etse süt tüketiciye daha ucuza ulaşır, bunu sağlamaları lazım. Maliyetlerimiz çok yüksek değil, bizler yüzde on bir karla çalışıyoruz.

Günde seksen ton ürün üretiyoruz, stokumuz neredeyse yok, iç pazara mal yetiştirmekte zorlanıyoruz. Ortalama olarak aldığımız ham sütün yüzde 30'unu ihraçta, yüzde 70’ini iç pazara kullanmaktayız.”

“Koop-Süt’ün içme sütünde Kıbrıs içi pazar payı yüzde 95’tir, diğer ürünlerde ise yüzde 75’tir. İhracatta da çok yol kat ettik. Sektörde büyük bir söz sahibiyiz. TC Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile yaptığımız ihracat anlaşmamız devam ediyor, yeni anlaşmalara da imza atmaya çalışıyoruz.”