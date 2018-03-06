Koop final vizesini kaptı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Bölge Şampiyonası’nda yer alan Koopspor, yer aldığı grubu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Kayseri’de oynanan 4. Grup’ta oynadığı Akçakoyun İdman, Aksaray Göktürk Gençlik ve Abdullah Gül Üniversitesi maçlarını kazanan, tek yenilgisini İkem Koleji’ne karşı alan Koop, Cumartesi günü İkem Koleji’nin Abdullah Gül Üniversitesi’ni 62-32 yenmesi sonrası 7 puanla grubunu ikinci tamamladı. Koop böylelikle adını Türkiye’nin en iyi 16 takımı arasına yazdırdı.